Профессия врача соединила их сердца

Семья молодых врачей Дмитрия и Елены Пастушук приехала на работу в наш район в 2015 году. Оба окончили Гомельский государственный медицинский университет, где и познакомились. По окончании интернатуры, которую молодые люди проходили на базе гомельских учреждений здравоохранения, Елена получила профессию врача лабораторной диагностики, Дмитрий – врача-анестезиолога-реаниматолога.

В Октябрьскую центральную районную больницу Елена Викторовна была направлена по распределению. Прибыла на работу три года назад, и ей практически сразу предложили должность заведующего клинико-диагностической лабораторией.

— Вначале было тяжело. Ведь заведующий должен совмещать и выполнять несколько обязанностей. Во-первых, это обработка различной документации, во-вторых, непосредственно врачебная работа, а также организация деятельности сотрудников лаборатории и многое другое. Но я справилась благодаря помощи и поддержке руководства и коллег, которые помогали мне в решении сложных вопросов, давали ценные советы, делились опытом и поддерживали во многом, –говорит Елена.

Дмитрий приехал в г.п. Октябрьский через несколько месяцев после жены, чтобы быть рядом с любимой.

Дмитрий Иванович родом из г. Иваново Брестской области. После окончания университета год работал в городской клинической больнице, сейчас он врач в отделении интенсивной терапии, анестезиологии и реанимации Октябрьской ЦРБ.

— Конечно, сразу было не совсем привычно. Городская и районная больница отличаются тем, что в первой есть профили, здесь такого нет, приходится сталкиваться с заболеваниями различной степени тяжести, в этом плане сложнее. Но с другой стороны приобретаешь огромный опыт, который пригодится в дальнейшем. Хочется сказать огромное спасибо и выразить слова признательности за все главному врачу Наталье Федоровне Шнайдер. Очень большую помощь мне, да и другим специалистам, которые не так давно прибыли на работу в больницу, по всем вопросам оказывает заведующий нашим отделением Андрей Валентинович Матусевич, — говорит Дмитрий.

Для Елены и Дмитрия профессия врача не случайный выбор. Среди их родственников с обеих сторон есть те, кто связал свою жизнь с медициной. И молодые люди пошли по их стопам. Кроме того, сейчас Елена получает еще и второе высшее образование – учится на заочном отделении Витебского государственного медицинского университета по специальности «провизор».

— Мы любим свою работу. Радуемся тем моментам, когда все хорошо, когда видим результаты своего труда, когда нас благодарят родные и близкие пациентов либо они сами. Наша специальность – своеобразная логика, понимание и просчитывание ситуации. Но, к сожалению, это не всегда бывает в лучшую сторону. Очень огорчают те, кто не понимает, что мы, спасая человеческие жизни, боремся вместе с больным до самого конца, делаем все возможное и даже невозможное, часто жертвуя своим собственным здоровьем, силами, сном, ведь мы трудимся не только днем, но и ночью.

Елена и Дмитрий советуются и консультируются друг с другом по многим профессиональным вопросам. На работе они проводят большую часть времени, на отдых остается совсем немного, но они всегда стараются провести его с пользой и по максимуму.

В прошлом году молодой семье дали квартиру, и, как считает Дмитрий, для того чтобы молодые специалисты закреплялись в районе, нужно совсем немного: жилье и достойная заработная плата.

А в преддверии профессионального праздника Елена и Дмитрий пожелали всем крепкого здоровья, огромного терпения, понимания, уважения со стороны пациентов, благополучия, счастья и любви в семьях.

В свою очередь главный врач Октябрьской ЦРБ Наталья Шнайдер обращается к своим молодым коллегам и желает, чтобы у них все получилось и сбылись самые заветные мечты, а накануне Дня медицинских работников поздравляет весь коллектив учреждения с профессиональным праздником.

— Крепкого здоровья вам, успехов, любви, счастья, благополучия! Мы готовы и дальше совершенствоваться, чтобы с честью нести звание хорошего мундира.

Ксения Каштанова. Фото автора.

P. S. В среду в общественно-культурном центре г. Гомеля состоялось торжественное мероприятие по случаю Дня медицинских работников, на котором Благодарность Гомельского областного исполнительного комитета была объявлена заведующему Гатским фельдшерско-акушерским пунктом Тамаре Ивановне Луцкович. Поздравляем и желаем дальнейших успехов!