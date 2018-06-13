Топ-10 стран, чей бизнес инвестировал в Беларусь





На основании данных Белстата, составлен страновой рейтинг совместных и иностранных предприятий, работающих в Беларуси.

Как гласит официальная статистика, в Беларуси зарегистрировано 6 762 организации с иностранными инвестициями. Несмотря на то, что большинство стран, из которых пришли данные инвестиции, не входит в СНГ, лидером по числу совместных и иностранных предприятий в Беларуси является Россия. Инвестиции ее бизнеса участвуют в 2 539 компаниях, работающих в нашей стране. Данное лидерство вполне логично и объяснимо.

А вот далее рейтинг, который составил Thinktanks.by , становится более интересным.

На второй позиции по количеству организаций с иностранными инвестициями – Литва. С участием инвесторов из этой страны в Беларуси действует 615 компаний. Причем, по численности населения, экономическому потенциалу и ряду других критериев, было бы логично, если бы данное место занимала Польша или Украина. Однако литовский бизнес расставил свои приоритеты и прочно обосновался на белорусском рынке. Можно лишь вспомнить торговые сети "Соседи", Mart Inn и "ОМА", сети ресторанов "Темпо" и "Васильки" и т.д.

Третью позицию в рейтинге занимает не страна-соседка, а далекий Кипр. Капитал из этой страны участвует в 504 компаниях, работающих в Беларуси. Зачастую это деньги белорусского бизнеса, пропущенные через оффшор. Некоторые белорусские компании создают там свои штаб-квартиры, как это, например, сделал Wargaming. Однако фанатами «танчиков» данная компания по-прежнему воспринимается как белорусская.

На четвертом месте с 339 предприятиями – Польша. По идее, этих предприятий в Беларуси могло было быть и больше, но, видимо, поляки не столь заинтресованы в белорусском рынке, как балтийские соседи.

Ведь пятое место с отставанием всего в 4 компании (т.е. в Беларуси действует 335 компаний) занимает Латвия.

Для сравнения: население Польши – 38 млн жителей, Латвии – 1,9 млн. ВВП Польши – 469 млрд долларов, ВВП Латвии - 27,6 млрд долларов.

На шестой строчке – флагман европейской экономики Германия. В Беларуси действует 306 иностранных предприятий и СП с ее инвестициями.

Украина в рейтинге лишь на седьмой позиции, имея в Беларуси 295 компаний со своим капиталом.

Восьмое место – у Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии. Его инвестиции работают в 228 организациях.

На девятом месте довольно неожиданно расположилась Эстония. Деньги эстонского бизнеса вложены в 196 предприятий, зарегистрированных в Беларуси.

На десятой строчке – самая сильная экономика мира – США. В Беларуси работает 181 компания с американским капиталом.

Согласно статистическим данным, наибольшее количество организаций с иностранными инвестициями (2 165) занимается оптовой и розничной торговлей, ремонтом автомобилей и мотоциклов. На втором месте по популярности – обрабатывающая промышленность, в которой работает 1 404 структуры с иностранными вложениями. Третья позиция у операций с недвижимостью – ими занята 651 компания с зарубежными инвестициями, работающая в Беларуси.