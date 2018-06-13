В Минтруда рассказали, на какую помощь от государства могут претендовать белорусы, которые получают минимальную пенсию по возрасту. Так, малообеспеченные и те, кто находится в трудной жизненной ситуации, могут получить ежемесячное и единовременное социальное пособие. Об этом рассказала начальник отдела организации соцпомощи и по делам ветеранов главного управления соцобслуживания и соцпомощи Минтруда Галина Лазаренко во время о нлайн-конференции по государственной адресной соцпомощи на сайте ведомства.



Снимок носит иллюстративный характер. Александра Квиткевич, TUT.BY

— В следующем году я достигну пенсионного возраста, но смогу получать только минимальную трудовую пенсию — стажа не хватает. Могу ли я претендовать на государственную адресную социальную помощь? И любопытно, много ли таких, как я, белорусов, которые, попав в ловушку страхового стажа, получают поддержку в виде государственной адресной социальной помощи? — поинтересовались у представителей Минтруда.

Малообеспеченные и те, кто находится в трудной жизненной ситуации, могут получить ежемесячное и единовременное социальное пособие, отметила Галина Лазаренко.

— Ежемесячное социальное пособие предоставляется гражданам, у которых среднедушевой доход за 12 месяцев, предшествующих месяцу обращения за помощью, по объективным причинам ниже критерия нуждаемости (с 1 мая 2018 года оно составляет 206,58 рубля), — сказала представитель Минтруда.

Единовременное пособие могут получить те, кто оказался в трудной жизненной ситуации, «нарушающей нормальную жизнедеятельность». Главное условие — среднедушевой доход не должен превышать 150% критерия нуждаемости (с 1 мая этого года — 309,87 рубля).

— При этом следует отметить, что законодательством по государственной адресной социальной помощи установлены дополнительные условия, позволяющие оценить объективность нуждаемости в оказании такой помощи, — сказала Галина Лазаренко. — Решение о предоставлении ГАСП принимается районной комиссией, созданной местным исполнительным и распорядительным органом.

Статистику о том, какому числу белорусов, которые получают минимальную пенсию по возрасту, выделили пособия, в Минтруда не ведут.

Напомним, в Беларуси с 1 мая выросли минимальные трудовые и социальные пенсии. Так, минимальная пенсия по возрасту с учетом доплаты в размере 20% от средней зарплаты сейчас составляет 191,03 рубля.

Обычные трудовые пенсии по возрасту также выросли с 1 мая — на 5,4%. По оценке Минтруда, средние размеры трудовых пенсий по возрасту составят 340,6 рублей, по инвалидности — 291,2 рубля, а по случаю потери кормильца — 231,5 рубля.