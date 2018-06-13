﻿ 5 уютных мест, где можно провести свадьбу в Минске. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

5 уютных мест, где можно провести свадьбу в Минске

14.06.2018 12:30 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Все молодожены сталкиваются с важным вопросом, где отметить свадьбу в Минске. Город предлагает много уютных ресторанов, банкетных залов, кафе для свадьбы, которые станут прекрасным местом для соединения двух любящих сердец. Рассмотрим некоторые заведения детальнее.

«Белла Роза» / «Bella Rosa» — итальянский уют


Источник фото: www.google.com

Время работы: с 12.00 до 00.00.

Условия: 2 зала – 160 и 12 мест.

Ресторан — отличный вариант, где можно отметить свадьбу в Минске. Заведение предлагает блюда европейской, итальянской, средиземноморской кухни. Есть позиции, приготовленные шеф-поваром  с авторскими акцентами — вам обязательно понравится непривычное звучание уже знакомых блюд. Интерьер в стиле прованс оформлен в пастельных тонах, дополнен мягкой мебелью. Если нужно, разрешается дополнить декор по желанию.

Ресторан «Астара» / «Astara» — большой выбор залов


Изображение носит иллюстративный характер

Время работы: с 10.00 до 23.00.

Условия: 2 зала (один вмещает до 100 человек, второй — до 40 персон). Предлагается VIP-комната на 12 гостей и небольшой зал на 20.

Ресторан в восточном стиле предлагает широкий выбор блюд европейской, белорусской и восточной кухни в исполнении здешних поваров. Некоторые гастрономические изыски дополняются национальными соусами. 

Интерьер украшен роскошными шторами, орнаментами, камнями, лепниной. При желании обстановку дополняют воздушными шарами, живыми цветами. В ресторане предлагают и декор для столов и стульев.

«Робинсон Клуб» / «Robinson Club» — загородная сказка


Время работы: с 12.00 до 00.00.

Условия: 4 зала и 2 летние террасы, вмещающих в общей сложности 25-500 человек.

Этот загородный ресторан, где удастся отметить свадьбу в Минске, входит в состав одноименного загородного клуба. Кухня заведения — европейская. Комплекс порадует утонченной романтической атмосферой, внимательным персоналом. Вас ждут залы «White Hall» («Уайт Холл»), «Куб» и «Port» («Порт»). В по-европейски уютный зал «Порт» готов принять до 100 человек. В белоснежном зале «Уайт Холл» может разместиться до 250 человек. Зал «Куб» вызывает ассоциации с просторной гостиной и готов принять до 60 человек.

Не стоит забывать про летние террасы с видом на Минское море, которые надежно укроют гостей в случае непогоды и подарят возможность насладиться видом.

Повар накормит гостей торжества аппетитными закусками, освежающими салатами, сытным горячим, «приправленными» авторскими штрихами.

Кафе «Диалог» — уютно и вкусно


Изображение носит иллюстративный характер

Время работы: с 12.00 до 00.00.

Условия: 1 большой зал на 80 человек.

Ресторан предлагает насладиться белорусской, европейской кухней. Меню разнообразное, большой выбор салатов, холодных и горячих блюд. Шеф-повар порадует приготовленными блюдами даже скептиков. Здесь работают актеры, которые создают удивительную атмосферу и способны украсить праздник. В кафе есть проектор, что позволит организовать просмотр фотографий, видео. Зал разрешается украсить по собственному усмотрению.

«Вокруг света» — нереальная атмосфера праздника


Время работы: с 12:00 до 00:00.

Условия организации: два зала (основной на 180 человек / фуршет — на 300, а также маленький до 40 персон / фуршет на 70).

Пусть и не в Минске, но очень близко от него, рад принять молодоженов и их гостей ресторан «Вокруг света». Ресторан находится на территории клуба «Фестивальный», отличается дизайнерским интерьером, развитой инфраструктурой. Основная идея оформления заведения — путешествия. Комплекс обустроен панорамными окнами, выходящими на бор.

Кухня ресторана славянская, европейская, но в авторской обработке. Есть мангал-меню. Для детей предлагаются отдельные позиции. Предлагается заказать обслуживание шеф-поваром в беседке — мастер будет готовить блюда прямо перед гостями. Менеджеры ресторанного комплекса могут организовать выездное обслуживание, шоу-программы. При необходимости здесь предоставляется экран, микрофон, другое оборудование.

Кафе для свадьбы — важный этап организации торжества. Зная, где отметить свадьбу в Минске, можно начать заботиться о других подготовительных этапах. Помогут решить все вопросы с организацией свадьбы компании каталога TAM.BY.

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 42
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Все молодожены сталкиваются с важным вопросом, где отметить свадьбу в Минске. Город предлагает много уютных ресторанов, банкетных залов, кафе для свадьбы, которые...
 
Новости дня
Новости разные
 
Беларусь и Бразилия будут оказывать друг другу правовую помощь по уголовным делам
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

13.06.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Варяг-пресс
Двинская правда (Верхнедвинск)
Поставский край
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Ветки
Народны голас
Калiнкавiцкiя навiны
Чырвоны Кастрычнiк
Петрыкаускiя навiны
Хойницкiя навiны
Чачэрскi веснiк
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Лидская газета
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Инфа-Курьер
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Прамень
Раёны весник
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Перамога (Дятлово)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
14.06.2018
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Варяг-пресс
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Ветки
Народны голас
Mlife
Чырвоны Кастрычнiк
Хойницкiя навiны
Чачэрскi веснiк
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Лидская газета
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Инфа-Курьер
Слуцк Город
Прамень
Раёны весник
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика