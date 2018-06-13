5 уютных мест, где можно провести свадьбу в Минске

Все молодожены сталкиваются с важным вопросом, где отметить свадьбу в Минске. Город предлагает много уютных ресторанов, банкетных залов, кафе для свадьбы , которые станут прекрасным местом для соединения двух любящих сердец. Рассмотрим некоторые заведения детальнее.

«Белла Роза» / «Bella Rosa» — итальянский уют



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Время работы: с 12.00 до 00.00. Условия: 2 зала – 160 и 12 мест.

Ресторан — отличный вариант, где можно отметить свадьбу в Минске. Заведение предлагает блюда европейской, итальянской, средиземноморской кухни. Есть позиции, приготовленные шеф-поваром с авторскими акцентами — вам обязательно понравится непривычное звучание уже знакомых блюд. Интерьер в стиле прованс оформлен в пастельных тонах, дополнен мягкой мебелью. Если нужно, разрешается дополнить декор по желанию.

Ресторан «Астара» / «Astara» — большой выбор залов



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Время работы: с 10.00 до 23.00. Условия: 2 зала (один вмещает до 100 человек, второй — до 40 персон). Предлагается VIP-комната на 12 гостей и небольшой зал на 20.

Ресторан в восточном стиле предлагает широкий выбор блюд европейской, белорусской и восточной кухни в исполнении здешних поваров. Некоторые гастрономические изыски дополняются национальными соусами.

Интерьер украшен роскошными шторами, орнаментами, камнями, лепниной. При желании обстановку дополняют воздушными шарами, живыми цветами. В ресторане предлагают и декор для столов и стульев.

«Робинсон Клуб» / «Robinson Club» — загородная сказка





Время работы: с 12.00 до 00.00. Условия: 4 зала и 2 летние террасы, вмещающих в общей сложности 25-500 человек.

Этот загородный ресторан, где удастся отметить свадьбу в Минске, входит в состав одноименного загородного клуба. Кухня заведения — европейская. Комплекс порадует утонченной романтической атмосферой, внимательным персоналом. Вас ждут залы «White Hall» («Уайт Холл»), «Куб» и «Port» («Порт»). В по-европейски уютный зал «Порт» готов принять до 100 человек. В белоснежном зале «Уайт Холл» может разместиться до 250 человек. Зал «Куб» вызывает ассоциации с просторной гостиной и готов принять до 60 человек.

Не стоит забывать про летние террасы с видом на Минское море, которые надежно укроют гостей в случае непогоды и подарят возможность насладиться видом.

Повар накормит гостей торжества аппетитными закусками, освежающими салатами, сытным горячим, «приправленными» авторскими штрихами.

Кафе «Диалог» — уютно и вкусно



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Время работы: с 12.00 до 00.00. Условия: 1 большой зал на 80 человек.

Ресторан предлагает насладиться белорусской, европейской кухней. Меню разнообразное, большой выбор салатов, холодных и горячих блюд. Шеф-повар порадует приготовленными блюдами даже скептиков. Здесь работают актеры, которые создают удивительную атмосферу и способны украсить праздник. В кафе есть проектор, что позволит организовать просмотр фотографий, видео. Зал разрешается украсить по собственному усмотрению.

«Вокруг света» — нереальная атмосфера праздника





Время работы: с 12:00 до 00:00. Условия организации: два зала (основной на 180 человек / фуршет — на 300, а также маленький до 40 персон / фуршет на 70).

Пусть и не в Минске, но очень близко от него, рад принять молодоженов и их гостей ресторан «Вокруг света». Ресторан находится на территории клуба «Фестивальный», отличается дизайнерским интерьером, развитой инфраструктурой. Основная идея оформления заведения — путешествия. Комплекс обустроен панорамными окнами, выходящими на бор.

Кухня ресторана славянская, европейская, но в авторской обработке. Есть мангал-меню. Для детей предлагаются отдельные позиции. Предлагается заказать обслуживание шеф-поваром в беседке — мастер будет готовить блюда прямо перед гостями. Менеджеры ресторанного комплекса могут организовать выездное обслуживание, шоу-программы. При необходимости здесь предоставляется экран, микрофон, другое оборудование.

Кафе для свадьбы — важный этап организации торжества. Зная, где отметить свадьбу в Минске, можно начать заботиться о других подготовительных этапах. Помогут решить все вопросы с организацией свадьбы компании каталога TAM.BY .