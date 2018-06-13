Безвозмездное донорство – это проявление великодушия и милосердия, гуманизма и сострадания к человеку, попавшему в беду и остро нуждающемуся в донорской крови.

Во многих странах при приеме на работу предпочтение отдается тому, кто имеет карточку донора. И это неудивительно. Донор ответственно относится к своему здоровью и имеет активную гражданскую позицию.



Развитие донорства в подавляющем большинстве европейских и других экономически развитых государствах отличается от белорусского. В странах Европы придерживаются трех принципов донорства: безвозмездность, добровольность и постоянство (периодичность). Сегодня в 62 зарубежных странах (США, Великобритания, Швейцария, Испания и многие другие) донорство безвозмездное. Доноры не получают денежной компенсации за сдачу крови.



Согласно статистике ВОЗ, каждый третий человек в течение своей жизни нуждается в переливании крови. Без переливания донорской крови и ее компонентов невозможно вылечить детей и взрослых с заболеваниями крови, с онкологическими заболеваниями. Донорская кровь нужна жертвам аварий и террористических актов, хирургическим больным, беременным женщинам, людям, перенесшим ожоги и травмы.

Донорство – это «тихий подвиг» во имя других.

Станислав ШОТА,

врач-трансфузиолог УЗ «Свислочская ЦРБ».