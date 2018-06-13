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«Тихий подвиг» во имя других
14.06.2018 — Разное | Свислочская газета
Безвозмездное донорство – это проявление великодушия и милосердия, гуманизма и сострадания к человеку, попавшему в беду и остро нуждающемуся в донорской крови.
Во многих странах при приеме на работу предпочтение отдается тому, кто имеет карточку донора. И это неудивительно. Донор ответственно относится к своему здоровью и имеет активную гражданскую позицию.
Станислав ШОТА,
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Безвозмездное донорство – это проявление великодушия и милосердия, гуманизма и сострадания к человеку, попавшему в беду и остро нуждающемуся в донорской крови.
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