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Курсы валют и криптовалют на сегодня

14.06.2018 — Разное | Новости Дзержинска  
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Курс доллара обвалился, а российский рубль резко подорожал, биткойн -72.6.

Средневзвешенный курс доллара обвалился на 0,0092 рубля до 2,0011 BYN/USD.

Средневзвешенный курс евро вырос на 0,0052 рубля до 2,3669 BYN/EUR.

Средневзвешенный курс российского рубля подскочил на 0,0198 рубля до 3,2080 BYN/100RUB. Ещё выше курс российского рубля поднимался неделю назад.

Bitcoin − 6481.54$ (-72.6);

Bitcоin Cash/ВСС – 862.75$ (-2.92);

DigitalCash − 256.45$ (-1.58);

Еthеreum − 483.85$ (-6.08);

ZCаsh − 189.71$ (-5.69);

Monero − 126.78$ (+1.3).


 
 
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Курс доллара обвалился, а российский рубль резко подорожал, биткойн -72.6.
 
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