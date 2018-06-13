Курсы валют и криптовалют на сегодня

Курс доллара обвалился, а российский рубль резко подорожал, биткойн -72.6.
Средневзвешенный курс доллара обвалился на 0,0092 рубля до 2,0011 BYN/USD.
Средневзвешенный курс евро вырос на 0,0052 рубля до 2,3669 BYN/EUR.
Средневзвешенный курс российского рубля подскочил на 0,0198 рубля до 3,2080 BYN/100RUB. Ещё выше курс российского рубля поднимался неделю назад.
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