Прямая линия «АиФ». Долг платежом красен: как вернуть свои деньги

Как правильно оформить долговую расписку?

Когда есть смысл обращаться в суд, чтобы вернуть долг?

Как быть, если должник не исполняет решение суда?

На какую сумму можно требовать расписку от должника?

На эти и другие вопросы читателей «АиФ» ответит юрист-лицензиат, магистр права Александр ЖУК.

Время проведения прямой линии – 27 июня 2018г. с 13.00 до 14.00.

Вы также можете задать свои вопросы заранее по тел. 290-02-68 или выслать их по адресу: victoria@aif.by