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Прямая линия «АиФ». Долг платежом красен: как вернуть свои деньги
14.06.2018 12:35 — Разное | Аргументы и факты
На эти и другие вопросы читателей «АиФ» ответит юрист-лицензиат, магистр права Александр ЖУК.
Время проведения прямой линии – 27 июня 2018г. с 13.00 до 14.00.
Вы также можете задать свои вопросы заранее по тел. 290-02-68 или выслать их по адресу:
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Время проведения прямой линии – 27 июня 2018 г. с 13.00 до 14.00.
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