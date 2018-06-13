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Брестская пограничная группа принимает очередных новобранцев

14.06.2018 12:54 — Разное | Виртуальный Брест  
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16 июня на площади Церемониалов мемориального комплекса «Брестская крепость - герой» вместе с новобранцами других воинских частей Брестского гарнизона слова присяги на верность Родине произнесут более 150 молодых парней, призванных в Брестскую Краснознамённую пограничную группу имени Ф.Э. Дзержинского из Минского, Могилёвского, Витебского, Гомельского и Брестского регионов.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news56401.php

Брестская пограничная группа принимает очередных новобранцев

В торжественном мероприятии примут участие: первый заместитель Председателя Государственного пограничного комитета Республики Беларусь, командование Брестской пограничной группы, ветераны органов пограничной службы, представители местных органов власти, общественных организаций, родные и близкие нового пополнения пограничников.

Символично, что слова присяги из уст новобранцев прозвучат в Брестской крепости, которая является символом мужества, героизма и доблести воинов былых поколений. С момента принятия присяги вся служба военнослужащего и каждый его поступок будут сравниваться с ценой торжественной клятвы. Военную присягу недаром называют государственным документом особой важности, нравственным ориентиром для каждого воина.

В течение полутора месяцев, находясь на учебном пункте, новобранцы пройдут «курс молодого бойца» во время которого постигнут азы начальной военной подготовки, получат знания и навыки для службы на государственной границе по специальностям: инспектор пограничной службы, инженер, водитель, повар и вожатый служебных собак.

Уже с первых дней «учебки» юноши привыкают к новому для них укладу жизнедеятельности, формируют воинский коллектив, воспитывают в себе качества необходимые военнослужащим органов пограничной службы. После окончания учебного процесса молодых пограничников направят для дальнейшего прохождения срочной службы в подразделения Брестской пограничной группы, где им будет предоставлена возможность совершенствовать своё пограничное мастерство в реальных условиях обстановки.

После присяги родные и близкие военнослужащих учебного пункта смогут познакомиться с бытом брестских пограничников, а также встретятся с командованием пограничной группы, после чего «новоиспечённые» пограничники пойдут в первое в их военной жизни увольнение.

Теги: знакомства
 
 
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16 июня на площади Церемониалов мемориального комплекса «Брестская крепость - герой» вместе с новобранцами других воинских частей Брестского гарнизона слова...
 
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