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Состоялся "круглый стол" по вопросу создания системы экологического мониторинга в Бресте

14.06.2018 12:54 — Разное | Виртуальный Брест  
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Участники встречи: руководство Брестского горисполкома, представители аккумуляторного завода ООО «АйПауэр», брестские активисты, выступающие против строительства завода АКБ, эксперты в области экологии, представители компании Microsoft, руководство администрации СЭЗ «Брест», а также представители средств массовой информации.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news56397.php

Состоялся "круглый стол" по вопросу создания системы экологического мониторинга в Бресте

Лейтмотив мероприятия – обсуждение вопроса создания эффективной системы экологического мониторинга в городе Бресте, а также проблем, которые волнуют брестчан в связи со строительством аккумуляторного завода ООО «АйПауэр» в свободной экономической зоне «Брест».

Начиная встречу председатель Брестского горисполкома Александр Рогачук подчеркнул, что благоприятная экологическая ситуация – необходимое условие для нормальной жизнедеятельности такого сложного «организма», как город.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news56397.php

Состоялся "круглый стол" по вопросу создания системы экологического мониторинга в Бресте

«Мы должны создать интерактивную систему экологического мониторинга, благодаря которой каждый из нас сможет в режиме реального времени отслеживать важные экологические параметры», — такой вектор встречи был задан главой города.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news56397.php

Состоялся "круглый стол" по вопросу создания системы экологического мониторинга в Бресте

После вступительного слова Александра Рогачука перед присутствующими выступил директор Полесского аграрно-экологического института НАН Республики Беларусь, кандидат биологических наук Николай Михальчук. Ученый провел обзор исследований о содержании тяжелых металлов в объектах окружающей среды.

Для наглядного восприятия была продемонстрирована презентация.

Также в ходе встречи свое мнение по данному вопросу озвучил кандидат технических наук Сергей Басов.

Одним из пунктов программы круглого стола стало общение присутствующих с представителями компании Microsoft, которая является разработчиком системы экологического контроля и мониторинга. В ходе видеоконференции были определены механизмы действия пунктов по контролю за чистотой воздуха в городе, а также обсужден вопрос дальнейшего сотрудничества.

Второй блок вопросов круглого стола был посвящен теме строительства аккумуляторного завода в СЭЗ «Брест». Представители инициативной группы обозначили свою позицию и обратились за помощью в решении волнующих вопросов к руководству города.

Глава исполнительной власти Бреста высказал мнение о том, что наилучшим выходом из сложившейся ситуации станет обращение активистов в судебные инстанции и пообещал обеспечить юридическую поддержку.

«В вопросах экологии не может быть разного мнения, мы все за то, чтобы дышать чистым воздухом Каждый инвестор, приходящий в город, должен нести на себе экологическую нагрузку», — резюмировал глава города.

 
Теги: Брест
 
 
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Участники встречи: руководство Брестского горисполкома, представители аккумуляторного завода ООО «АйПауэр», брестские активисты, выступающие против...
 
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