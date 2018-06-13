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Стало известно, каким образом коммунальщики будут формировать жировки для «тунеядцев»

14.06.2018 — Разное | Mlife  
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Данный алгоритм можно представить в следующем виде:

1. Комиссия изучает базу данных трудоспособных граждан, не занятых в экономике

2. В течение двух рабочих дней после получения комиссией доступа к базе данных, содержащаяся в ней информация, направляется в организации, осуществляющие учет, расчет и начисление платы за жилищно-коммунальные услуги и платы за пользование жилым помещением (даже – ЖКУ), для определения лиц, оплачивающих услуги с полным возмещением затрат.

3. Сведения о лицах, оплачивающих услуги с возмещением затрат, направляются организациями, осуществляющими учет, расчет и начисление платы за ЖКУ, в комиссии не позднее 6-го числа последнего месяца каждого квартала.

4. После получения сведений о лицах, оплачивающих услуги с возмещением затрат, комиссия организует с ними работу, в том числе рассматривает их заявления. По результатам данной работы формируется список трудоспособных граждан, не занятых в экономике, оплачивающих услуги с возмещением затрат.

5. Сформированный список трудоспособных граждан, не занятых в экономике, оплачивающих услуги с возмещением затрат, до 1-го числа второго месяца каждого квартала направляется для утверждения в райисполком. Утвержденный список не позднее 8-го числа второго месяца каждого квартала направляется комиссией в организации, осуществляющие начисление платы за ЖКУ.

6. Комиссия не позднее 10-го числа второго месяца каждого квартала информирует граждан о включении их в список трудоспособных граждан, не занятых в экономике, оплачивающих услуги с возмещением затрат.

7. По результатам работы комиссия представляет оператору базы данных информацию для ее корректировки.

Таким образом, можно сделать вывод, что решение о величине оплаты коммунальных услуг будет приниматься один раз в квартал. При этом у граждан, попавших в предварительный список трудоспособных граждан, не занятых в экономике, в распоряжении будет около месяца для того, чтобы убедить комиссию не включать их в окончательный список для оказания услуг ЖКУ с полным возмещением затрат.

 
 
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