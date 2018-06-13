Повышение пенсионного возраста в России начнется с 2019 года. Изменения затронут также льготников

Повышение пенсионного возраста в России начнется с 2019 года с переходным периодом, заявил премьер-министр Дмитрий Медведев. Условия для увеличения пенсионного возраста созданы, отметил он, сообщает ТАСС.



Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

Правительство России предлагает поэтапно повысить пенсионный возраст до 65 лет для мужчин и 63 лет для женщин. Переходный период начнется в 2019 году и продлится до 2028 года для мужчин и до 2034 года для женщин.

«Предлагается ввести достаточно длительный переходный период — начать его предлагается с 2019 года, чтобы пошагово достичь выхода на пенсию в 65 лет для мужчин в 2028 году и в 63 года для женщин в 2034 году», — сказал Дмитрий Медведев. По его словам, «это позволит нам направить дополнительные средства на увеличение пенсий сверх уровня инфляции».

При этом изменения не затронут нынешних пенсионеров. Повышение пенсионного возраста позволит поднимать пенсии для нынешних пенсионеров примерно на 1 тысячу российских рублей (примерно на 32 белорусских рубля) в год, добавил Дмитрий Медведев.

Премьер-министр предложил сохранить льготы по возрасту для выхода на пенсию. «Предлагается сохранить существующие льготы на досрочные пенсии для ряда категорий», — отметил он. Медведев заявил, что пенсионная реформа позволит работникам с большим стажем выходить на пенсию на два года раньше положенного срока.

«В качестве компенсационной меры мы предлагаем предусмотреть возможность для всех лиц, которые имеют большой стаж — 40 лет для женщин и 45 лет для мужчин — выйти на пенсию на два года раньше общеустановленного пенсионного возраста в условиях его повышения», — подчеркнул глава правительства России.

Инициатива российского правительства коснется педагогов, медработников и людей творческих профессий, пишет РБК. Для них пенсионный возраст будет увеличен на восемь лет. На столько же он станет больше для женщин-работников Крайнего Севера, для мужчин — на пять

По данным РБК, российское правительство разработало итоговый проект пенсионной реформы. Согласно ему, возраст выхода на пенсию для граждан, которые имеют право досрочного выхода, будет увеличен. На основе драфта документа экспертно-аналитическое управление Госдумы подготовило справку, содержащую его основные положения. Этот документ есть в распоряжении РБК.

Так, на восемь лет, «исходя из общего увеличения трудоспособного возраста», он станет больше для педагогов, медицинских сотрудников, а также творческих работников (при этом никакого ужесточения требований по специальному стажу не будет, указывается в документе).

Сейчас данным категориям работников необходимо выработать специальный стаж длительностью от 15 до 30 лет в зависимости от конкретной категории льготника. Таким образом, возраст, в котором эти работники вырабатывают специальный стаж и приобретают право на досрочную пенсию, фиксируется, а реализовать это право (назначить «досрочную» пенсию) можно будет в период с 2019 по 2034 год и далее с учетом увеличения трудоспособного возраста и переходных положений, говорится в законопроекте.

Повышение пенсионного возраста в России даже на полгода за год приведет к ухудшению материального положения россиян, которые должны были стать пенсионерами, но из-за повышения пенсионного возраста не стали таковыми. Об этом говорится в докладе замглавы Научно-исследовательского института актуальной экономики (ИАЭ) Ивана Антропова.