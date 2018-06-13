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Стало известно, кто сыграет за сборную белорусских клубов в первом матче на обновленном стадионе "Динамо"
13 июня стало известно, что в рамках церемонии открытия обновленного столичного стадиона «Динамо» состоится футбольный матч с участием сборной клубов высшей лиги и объединенной команды минского и брестского «Динамо».
Товарищеский матч состоится 21 июня, а стартовый свисток прозвучит в 20.00. Отметим, что футбольный поединок станет заключительной частью программы яркой церемонии открытия культовой арены.
Вратари: Денис Щербицкий (БАТЭ, Борисов), Максим Плотников («Луч», Минск).
Защитники: Максим Бордачев, Игорь Бурко (оба — «Шахтер», Солигорск), Максим Володько, Алексей Риос, Захар Волков (все — БАТЭ, Борисов), Александр Павловец («Торпедо-БелАЗ», Жодино), Никита Наумов, Кирилл Печенин (оба — «Витебск»), Егор Хвалько («Неман», Гродно).
Полузащитники: Александр Глеб, Мирко Иванич (оба — БАТЭ, Борисов), Юрий Ковалев («Шахтер», Солигорск), Владислав Климович («Торпедо-БелАЗ», Жодино), Михаил Козлов, Рафаэль Ледесма (оба — «Витебск»).
Нападающие: Вячеслав Глеб («Неман», Гродно), Михаил Гордейчук (БАТЭ, Борисов), Дмитрий Антилевский («Минск»), Кирилл Вергейчик («Витебск»), Боян Дубайич («Городея»).
Руководить командой будет главный тренер национальной сборной Беларуси Игорь Криушенко.
Отметим, что билетов в свободной продаже не будет. Они будут распространятся по профсоюзной линии, в местных исполкомах и на производствах.
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Стало известно, кто сыграет за сборную белорусских клубов в первом матче на обновленном стадионе "Динамо"
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