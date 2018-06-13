Умер легендарный российский режиссер Станислав Говорухин





Утром, 14 июня, в возрасте 82 лет скончался выдающийся режиссер, сценарист, актер, депутат Госдумы, народный артист России Станислав Говорухин.

Его смерть наступила на 83-ем году жизни в подмосковном санатории «Барвиха» после тяжелой и продолжительной болезни, с которой он боролся до последнего.

Станислав Говорухин снял более 20 картин. Наиболее известные – «Место встречи изменить нельзя», «Ворошиловский стрелок», «Вертикаль», «Пираты XX века», «В поисках капитана Гранта», «Десять негритят», «Благословите женщину» и многие другие.

Последнюю свою работу «Конец прекрасной эпохи» он снял черно-белой, символизируя свои ощущения абсурда того времени. Картина вышла на экраны в 2015 году.

Станислав Говорухин на протяжении последних 28 лет был больше известен как политик. "Я во всяком случае из политики не уйду. Ну и что, что я не стал президентом. Всегда есть чем заняться. Я профессиональный законодатель, к тому же есть и еще одно дело — кино. Найдется и для него побольше времени», – говорил он.