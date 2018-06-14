Белорусские школьники Ксения Яцынович и Иван Лозюк участвуют в международной социальной программе «Футбол для дружбы»

Белорусские участники международной детской социальной программы «Футбол для дружбы»накануне отъезда в г.Москву встретились с Министром спорта и туризма

Белорусские школьники, Яцынович Ксения и Лозюк Иван, ставшие победителями отборочного этапа в Международной детской социальной программе «Футбол для дружбы», отправились в г.Москву для участия в финальных мероприятиях программы.

Накануне с детьми встретились министр спорта и туризма Сергей Ковальчук, а также генеральный секретарь Белорусской федерации футбола Юрий Вергейчик. Разговор получился душевный – с чаем и сладостями. Говорили о проекте, в котором дети участвуют, об учебе, планах на лето и, Иван даже взял у спортивных чиновников небольшое интервью.

Министр спорта и туризма рассказал, что, как и абсолютное большинство мальчишек, в любую свободную минуту играл в футбол, «воротами чаще всего были портфели». На предстоящем чемпионате мира Сергей Ковальчук будет переживать за россиян, «несмотря на то, что они в последнее время своей игрой особо не радуют».

Юрий Вергейчик тоже будет болеть за российскую команду, но особое предпочтение отдает Аргентине – генсек считает, что звезда мирового футбола Леонель Месси заслужил право пополнить свои регалии званием чемпиона планеты.

«Самое главное, что дети увлечены спортом, видно, что занимаются они в охотку. Проект «Футбол для дружбы» нам тоже нравится, потому что дети из разных стран смогут пообщаться со своими сверстниками, рассказать о Беларуси, завязать знакомства. Они делают это искренне, радушно. Ну и бонус отличный: побывать на чемпионате мира – об этом можно только мечтать»- сказал министр спорта и туризма Сергей Ковальчук.

В проекте от Беларуси принимают участие 12-летняя Ксения Яцыновичиз Молодечно и Лозюк Иван, ученик Боровлянской средней школы. Ксения занимается в местной футбольной школе уже 3 года в статусе защитника. Юная участница от Беларуси будет играть на позиции защитника в одной из 32 интернациональных сборных – команде «ОРАНГУТАНГИ». Компанию Ксении составят сверстники из Грузии, Лесото, Индии, Папуа-Новая Гвинея, Сейшельских островов

Иван Лозюк воспитанник школы юнкоров детской газеты «Зорька», примет участие в проекте в качестве юного журналиста и будет работать в Международном пресс-центре во время мероприятий чемпионата в июне 2018 года. Иван также активно занимается футболом с 6 лет в детско-юношеской спортивной школе «Ислочь» в статусе вратаря, успешно совмещая два главных увлечения в своей жизни — футбол и журналистику

Юные участники проекта рассказали министру о проекте «Футбол для дружбы» и о своей роли в нем. В начале мероприятия по традиции состоялся обмен браслетами, состоящими из переплетения нитей синего и зеленого цветов. Синяя нить браслета символизирует мирное небо, а зеленая – футбольное поле, доступное каждому.

Справочно:

С 2013 года ПАО «Газпром» организует Международную детскую социальную программу «Футбол для дружбы». Ключевыми ценностями, которые пропагандируют участники программы, являются дружба, равенство, справедливость, здоровье, мир, преданность, победа, традиции и честь. Участниками являются молодые футболисты (девочки и мальчики, в том числе дети с особенностями), а также молодые журналисты, освещающие события F4F в рамках Международного детского пресс-центра. Географическое распространение программы расширяется ежегодно: из 8 стран в 2013 году до 211 страны в 2018 году. «Футбол для дружбы» поддерживает ФИФА, УЕФА, Международный олимпийский комитет, футбольные федерации разных стран, международные детские благотворительные фонды и ведущие футбольные клубы мира.