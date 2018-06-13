В Каменецком районе годовалая девочка отравилась ядом

Как стало известно, годовалая девочка играла во дворе частного дома. Через некоторые время она зашла в хозяйственную постройку, взяла бутылку с прозрачной жидкостью и сделала оттуда глоток. Вскоре малышке стало плохо.

За девочкой следила ее бабушка. Она позвонила в «скорую». Ребенка в тяжелом состоянии доставили в больницу.

По данному факту проводится проверка. Назначена экспертиза с целью установления, какое именно токсическое вещество находилось в бутылке. По предварительной информации, там находилась жидкость против колорадских жуков. Правоохранители призывают родителей малолетних детей не оставлять их без присмотра.