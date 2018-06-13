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В Каменецком районе годовалая девочка отравилась ядом

14.06.2018 13:22 — Разное | Аргументы и факты  
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В Каменецком районе годовалая девочка отравилась ядом
Фото из открытых источников

Как стало известно, годовалая девочка играла во дворе частного дома. Через некоторые время она зашла в хозяйственную постройку, взяла бутылку с прозрачной жидкостью и сделала оттуда глоток. Вскоре малышке стало плохо.

В Каменецком районе годовалая девочка отравилась ядом СК: в Борисове пять женщин отравились, выпив неизвестную жидкость

За девочкой следила ее бабушка. Она позвонила в «скорую». Ребенка в тяжелом состоянии доставили в больницу.

По данному факту проводится проверка. Назначена экспертиза с целью установления, какое именно токсическое вещество находилось в бутылке. По предварительной информации, там находилась жидкость против колорадских жуков. Правоохранители призывают родителей малолетних детей не оставлять их без присмотра.

 
 
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Инцидент произошел 13 июня в агрогородке Пелище Каменецкого района.
 
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