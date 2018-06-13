Дожди и грозы ожидаются в Беларуси в пятницу

В пятницу, 15 июня, погодные условия на территории Беларуси будет формировать теплая неустойчивая воздушная масса, сообщает сайт Республиканского центра по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды (Белгидромет).





Ожидается облачная с прояснениями погода. Преимущественно по юго-восточной половине республики пройдут дожди, в отдельных районах возможны грозы. Ночью местами по Гомельской и Могилевской областям ожидаются сильные дожди. Ветер северо-восточный умеренный, при грозах порывистый.

Температура воздуха в ночные и утренние часы понизится до +11..+17 градусов, во второй половине дня повысится до +17..+23, по западу до +25 градусов. Атмосферное давление существенно не изменится.