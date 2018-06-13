В Жлобинском районе при столкновении с фурой перевернулся ГАЗ. Водитель грузовика госпитализирован

Новости Беларуси. Днём 13 июня в Жлобинском районе на трассе «Минск – Гомель» столкнулись ГАЗ-3309 и седельный тягач Mercedes-Benz с полуприцепом Schmitz Cargobull S01.

Как сообщает ГАИ УВД Гомельского облисполкома, за рулём Mercedes находился 54-летний гражданин, а автомобилем ГАЗ управлял 52-летний мужчина.



Фото: ГАИ УВД Гомельского облисполкома

В результате столкновения ГАЗ опрокинулся и врезался в опору ЛЭП. Водитель перевернувшегося транспортного средства был госпитализирован.

Весной 2018 года в Докшицком районе перевернулся МАЗ.