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В Жлобинском районе при столкновении с фурой перевернулся ГАЗ. Водитель грузовика госпитализирован
Новости Беларуси. Днём 13 июня в Жлобинском районе на трассе «Минск – Гомель» столкнулись ГАЗ-3309 и седельный тягач Mercedes-Benz с полуприцепом Schmitz Cargobull S01.
Как сообщает ГАИ УВД Гомельского облисполкома, за рулём Mercedes находился 54-летний гражданин, а автомобилем ГАЗ управлял 52-летний мужчина.
В результате столкновения ГАЗ опрокинулся и врезался в опору ЛЭП. Водитель перевернувшегося транспортного средства был госпитализирован.
Весной 2018 года в Докшицком районе перевернулся МАЗ.
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Новости Беларуси. Днём 13 июня в Жлобинском районе на трассе «Минск – Гомель» столкнулись ГАЗ-3309 и седельный тягач Mercedes-Benz с полуприцепом Schmitz Cargobull S01. Как...
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