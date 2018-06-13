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В Жлобинском районе при столкновении с фурой перевернулся ГАЗ. Водитель грузовика госпитализирован

14.06.2018 12:59 — Разное | СТВ  
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Новости Беларуси. Днём 13 июня в Жлобинском районе на трассе «Минск – Гомель» столкнулись ГАЗ-3309 и седельный тягач Mercedes-Benz с полуприцепом Schmitz Cargobull S01.  

Как сообщает ГАИ УВД Гомельского облисполкома, за рулём Mercedes находился 54-летний гражданин, а автомобилем ГАЗ управлял 52-летний мужчина.  

В Жлобинском районе при столкновении с фурой перевернулся ГАЗ. Водитель грузовика госпитализирован
Фото: ГАИ УВД Гомельского облисполкома  

В результате столкновения ГАЗ опрокинулся и врезался в опору ЛЭП. Водитель перевернувшегося транспортного средства был госпитализирован.  

Весной 2018 года в Докшицком районе перевернулся МАЗ.  

Водителя и пассажира доставали спасатели – подробнее здесь.  

 
Теги: Гомель, Минск
 
 
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Новости Беларуси. Днём 13 июня в Жлобинском районе на трассе «Минск – Гомель» столкнулись ГАЗ-3309 и седельный тягач Mercedes-Benz с полуприцепом Schmitz Cargobull S01.   Как...
 
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