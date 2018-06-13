Приемные отделения минских больниц будут работать по новой модели

Сегодня стало известно, что в минских больницах собираются по-новому организовать прием больных: более эффективно, чем сейчас. Кроме быстрой медицинской помощи тем, кому она дейсвтительно необходима, новая схема позволит сэкономить бюджету приличные суммы.

Как это будет

Испытывать новую схему будут на базе больницы скорой помощи на Кижеватова, пишет БЕЛТА. Позже такой же порядок введут в 5-й, 6-й, 10-й городских клинических больницах. Приемное отделение поделят на четыре зоны: красную, желтую, оранжевую и зеленую.

Красная зона – анестезиолого-реанимационный блок – предназначена для оказания экстренной медицинской помощи наиболее тяжелым пациентам. К лечению доставленных в этот блок приступают немедленно, там организована прямая связь со службой скорой помощи, помещения оснащены необходимым оборудованием для реанимации и противошоковой терапии, напрямую связаны с оперблоком и профильным госпитальным отделением. То есть в ней все нацелено на максимально быструю и полную помощь.

Желтая зона – для больных средней степени тяжести, которые нуждаются в госпитализации и постоянном наблюдении врачей. На оказание им помощи есть временной лимит: 20 минут.

В оранжевой зоне оборудованы помещения для осмотра и пребывания граждан, находящихся в состоянии алкогольного опьянения.

Зеленая зона предназначена для пациентов, которые не нуждаются в оказании экстренной помощи, кто обратился самостоятельно, а также для амбулаторного консультативного приема. В этой зоне будут работать кабинеты врачей по основным специальностям и электронная очередь.

Зачем новая модель

«Новая модель организации работы приемных отделений обусловлена ростом доли обращений для оказания консультативной и неотложной помощи, расширением перечня используемых на данном этапе методов диагностики, развитием службы скорой медицинской помощи и увеличением нагрузки на специалистов. Внедряемые изменения позволяют сократить время обследования и пребывания пациента в стационаре, объемы необоснованной и непрофильной госпитализации, повысить эффективность использования коечного фонда», – рассказал председатель комитета по здравоохранению Сергей Малышко. Например, в БСМП, которая принимает около 35 тысяч пациентов в год, экономический эффект от нововведения составит около 5,5 миллионов рублей.