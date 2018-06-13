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Вероятных членов ИГИЛ задержали в Турции
Турецкие спецслужбы задержали в Стамбуле и Измире 18 человек, которые, с большой долей вероятности, причастны к террористической организации ИГИЛ.
Все они подозреваются в оказании финансовой помощи ИГИЛ, а также в посещении зон боевых действий и тренировочных лагерей, где их учили организовывать теракты.
У полиции есть сведения ещё про трёх возможных членов организации на территории Турции. В настоящий момент они разыскиваются.
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Турецкие спецслужбы задержали в Стамбуле и Измире 18 человек, которые, с большой долей вероятности, причастны к террористической организации ИГИЛ.
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