ЧМ-2018: Мохаммед Салах сыграет против России

Игрока сборной Египта приветствовали болельщики в Екатеринбурге. Пока неизвестно сыграет ли он завтра с Уругваем, но к матчу с Россией Салах будет готов.

На чемпионат мира уже прилетели все сборные. Команды проводят открытые тренировки.

Много поклонников у сборной Польши. Сотни болельщиков добрались на тренировку, чтобы просто увидеть Роберта Левандовского. Капитан не отказал никому в общении и заверил – поляки привезли настоящую команду.

Испанцы,кажется, отошли от шока после смены главного тренера – к матчу с Португалией они готовятся в Краснодаре. И это самая громкая афиша первого тура.