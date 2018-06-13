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Очередная авария на дороге. Водитель доставлен в УЗ «Жлобинская ЦРБ»
14.06.2018 — Разное | Новы дзень (Жлобин)
13.06.2018 примерно в 13:50 54-летний водитель, управляя автопоездом в составе седельного тягача «Мерседес Бенц» с полуприцепом «Schmitz Cargobull S01» и двигаясь по автодороге «Минск – Гомель» со стороны г.Минск в направлении г.Гомель, отвлекся от управления.
В результате чего совершил столкновение с двигавшимся в попутном направлении автомобилем «ГАЗ 3309» под управлением 52-летнего водителя. От удара автомобиль «ГАЗ 3309» опрокинулся и совершил наезд на опору ЛЭП.
В результате ДТП 52-летний водитель автомобиля «ГАЗ 3309» получил телесные повреждения и был доставлен в УЗ «Жлобинская ЦРБ».
ГАИ УВД Гомельского облисполкома
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13.06.2018 примерно в 13:50 54-летний водитель, управляя автопоездом в составе седельного тягача «Мерседес Бенц» с полуприцепом «Schmitz Cargobull S01» и двигаясь по...
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