Дожди ожидаются по юго-востоку Беларуси 15 июня, сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды. Будет облачно с прояснениями.

Преимущественно по юго-восточной половине пройдут дожди, в отдельных районах возможны грозы.

Ночью местами по Гомельской и Могилевской областям прогнозируются сильные дожди.

Ветер ожидается северо-восточный 4-9 м/с, при грозах его порывы будут достигать 14 м/с. Температура воздуха ночью составит 11-17 градусов выше нуля, днем будет 17-23 градуса тепла, по западу до плюс 25 градусов.

Источник: БЕЛТА

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