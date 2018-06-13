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Минский зоопарк объявил конкурс на лучшую кличку для зубренка
14.06.2018 — Разное | Новы дзень (Жлобин)
Минский зоопарк объявил конкурс на лучшую кличку для зубренка, сообщили БЕЛТА в учреждении.
Малыш родился в середине мая. Его будущая кличка должна начинаться на букву "Б" (по правилам международной племенной книги первая буква такая же, как в названии страны). Также важно, чтобы она была благозвучной, не была человеческим именем.
Для участников конкурса есть одно условие - быть подписанным на группу зоопарка в соцсети "ВКонтакте", сделать репост записи к себе на страницу. Предложения принимаются до 1 июля, автора лучшего имени ждет приятный сюрприз. Итоги планируется подвести на празднике в День Независимости. Минский зоопарк работает с 1984 года. В его коллекции экзотические животные, редкие представители фауны Беларуси. Всего здесь содержится свыше 2,5 тыс. животных 500 видов.
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Минский зоопарк объявил конкурс на лучшую кличку для зубренка, сообщили БЕЛТА в учреждении. Малыш родился в середине мая. Его будущая кличка должна...
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