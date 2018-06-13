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Парень был на больничном, одногруппница его «застукала» за работой. И он убил девушку, а на похоронах плакал, как все

14.06.2018 — Разное | Инфа-Курьер  
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Парень был на&nbsp;больничном, одногруппница его &laquo;застукала&raquo; за&nbsp;работой. И&nbsp;он&nbsp;убил девушку, а&nbsp;на&nbsp;похоронах плакал, как все
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Стали известны новые обстоятельства убийства 19-летней Анастасии Талыш, в котором подозревается её одногруппник 17-летний парень В., житель деревни Селица Кировского района.

Они учились в сельхозколледже.

Молодой человек даёт показания. «Вечерний Бобруйск» пишет, что причиной ссоры стало то, что девушка «застукала» В. за работой, хотя официально тот был на больничном.

КОНТЕКСТ. Напомним, по подозрению в убийстве вечером 9 июня был задержан 17-летний В., житель деревни Селица, одногруппник Анастасии Талыш. В тот же день он сознался в убийстве. Следствие установило, что 29 мая 19-летняя девушка возвращалась с занятий в колледже домой. Выйдя на остановке общественного транспорта, она пошла домой и встретила своего одногруппника. Во время разговора между ними произошла ссора, и парень нанёс потерпевшей телесные повреждения, несовместимые с жизнью. Чтобы скрыть следы преступления, подозреваемый перенёс тело девушки в кустарники около своего приусадебного участка, где и нашли погибшую. Кроме того, парень забрал телефон и деньги девушки.

По словам подозреваемого, 29 мая Анастасия от автобусной остановки шла домой мимо его участка. Девушка увидела молодого человека и подошла к нему.

Парень был на больничном. Она спросила что-то вроде: «На огороде ты, значит, работать можешь, а на занятия чего не ходишь тогда?»

Юношу это задело, начался конфликт и В. начал избивать девушку. Когда в итоге В., по его словам, понял, что девушка мертва, то оттащил тело в кусты за своим участком. Потом забрал личные вещи девушки: сумку, в которой было немного денег, телефон и кофту жертвы. Телефон в тот же день выкинул в реку, деньги потратил, а сумку бросил в трубе под дорогой недалеко от своего дома.

Место, где нашли тело девушки
Последнее и навело оперативно-розыскную группу на след подозреваемого.

Несколько дней милиционеры и сотрудники уголовного розыска обследовали местность и в субботу, заглянув в трубу под дорогой, обнаружили там брошенную сумку погибшей. Поблизости эксперты заметили отчётливый отпечаток обуви (судя по фото следа, спортивной, примерно 41-го размера).

Связав две находки и зафиксировав след, следователи продолжили проводить обход домов в Павловичах и Селице, при этом обращая внимание на обувь жителей.

В одном из домов искомая пара была найдена. Она принадлежала проживавшему там 17-летнему В.

Осматривая дом, оперативно-розыскная группа обнаружила там и кофту потерпевшей. Связав две улики, найденные в одном доме, следователи заподозрили, что парень имеет отношение к убийству.

Он сознался не сразу.

Как полагают следователи, подозреваемый не замышлял убийства — всё случилось внезапно. Мотив ещё устанавливается, также исследуется предыстория взаимоотношений одногруппников.

До сих пор В. характеризовался положительно, не привлекался к административной или уголовной ответственности. Семья, по словам Оксаны Соленюк, официального представителя Следственного комитета по Могилёвской области, благополучная, не пьющая.

«Нормальный парень, никто от него такого не ожидал», — призналась одна из местных жительниц.

«Все дни после убийства подозреваемый жил обычной жизнью, был дома. Присутствовал он и на похоронах Анастасии. Плакал, как все», — отметила Оксана Юрьевна.

В данный момент подозреваемый задержан и находится в Бобруйском ИВС, даёт показания.

Если обвинение подозреваемому будет предъявлено по ч. 2 ст. 139 УК РБ (убийство) и В. предстанет перед судом, то ему может грозить до 25 лет лишения свободы. Пожизненное заключение и смертная казнь не применяются к несовершеннолетним.

 
 
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