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В районе Крапоткина снесут фабрику "Алеся", склады, частные дома, гаражи. И построят жилье
Администрация Советского района Минска
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Проектируемый район занимает территорию в 34,6 гектаров, большая часть которой застроена многоквартирными домами. Кроме жилья тут находится и производственная зона: размещаются фабрика «Алеся», склады фабрики «Милавица», административно-хозяйственные здания ОАО «Таир» и ОДО «Белнефтегаз», а также склад декораций и творческое объединение «Национальный академический большой театр оперы и балета РБ». Согласно пояснительной записке к проекту, производственную зону снесут. Также под снос пойдут семь частных жилых домов по Крапоткина 92,94,96,98,100,102,104 и два жилых дома (2−3 этажа) по улице Хоружей 34 и 32.
Снесут и частные гаражи по улице Каховской, рассчитанные на 184 машино-места. Это место зарезервировано под многоуровневый паркинг на 500 машино-мест.
Проектом предлагается:
— размещение комплекса жилых домов и детского садика на месте производственной фабрики ОАО «Алеся», предприятия «ТАИР», складов и частных жилых домов по улице Крапоткина ;
— трансформация части жилой территории в ландшафтно-рекреационные объекты (озелененная пешеходная зона — сквер, проходящая через жилой квартал от улицы Кульман к улице Хоружей, а так же бульвар вдоль улицы Хоружей;
— строительства торгово-административного здания ООО «Майса» по улице Кульман;
— исключение движения транзитом через территорию существующих жилых домов;
— изменение класса улицы Кульман на улицу местного значения.
Проект будет реализовываться в два этапа. Первый этап рассчитан до 2023 года и включает в себя завершение строительства торгово-административного здания ООО «Майса» на 6,1 тысяч квадратных метров со встроенными торговыми объектами.
На расчетный срок до 2030 года проект предусматривает строительство комплекса жилых домов со встроенно-пристроенными объектами социально-гарантированного и общественного обслуживания, подземными гараж-стоянками, а также строительство детского дошкольного учреждения на 110 мест на месте сноса производственной фабрики ОАО «Алеся», предприятия «ТАИР», складов, частных жилых домов по улице Крапоткина и двух жилых домов по улице Хоружей.
Презентация проекта состоится 20 июня 2018 года в 18.30 в актовом зале сш № 28, которая расположена по адресу: улица М. Богдановича, 76.
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В центре города снесут производственную зону и построят жилой комплекс.
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