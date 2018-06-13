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НКА: за год цены на квартиры в Минске выросли на 22%, продолжали расти и в мае

14.06.2018 13:46 — Разное | Tut.by  
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Цены на квартиры в Минске продолжают расти, с мая 2017 по май 2018 года квадратный метр в белорусских рублях подорожал на 22%, пишет БЕЛТА со ссылкой на Национальное кадастровое агентство (НКА) Госкомимущества, которое аккумулирует и анализирует объективные данные о ценах в реальных сделках купли-продажи.

«В Минске в мае продолжился рост цен на квартиры. Средняя стоимость 1 квадратного метра достигла 2500 рублей, что на 8% больше, чем в январе, и на 22% — чем в мае 2017 года. Среднемесячный прирост средней цены 1 кв. м с начала текущего года составляет около 2%», — уточнили в агентстве.

Правда, ажиотаж спал — об этом говорит и НКА. В Минске в мае зафиксировано немногим более тысячи договоров купли-продажи (напомним, в феврале-апреле аналитики говорили о повышенном спросе, количество сделок, по данным НКА, было в среднем на 14% выше).

Эксперты Национального кадастрового агентства отмечают — интерес к новостройкам, в которых цены уже докризисные, снизился. В мае доля таких сделок составила 9,5%, что сопоставимо с показателями февраля-апреля. В январе доля сделок на первичном рынке была 19,6%.

Чего ждать покупателям и продавцам летом, REALTY.TUT.BY недавно обсуждал с экспертами. Аналитики сходятся во мнении, что «хапун» завершился, летом сделок будет привычно немного, активизация рынка ожидается в августе. И все предполагают: ждать снижения цен не стоит. Как и существенного роста к концу года.

 
Теги: Минск
 
 
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