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Девочка попала в реанимацию в Каменецком районе, выпив химикат для травли колорадских жуков
Годовалая девочка из агрогородка Пелище Каменецкого района оказалась в больнице после того, как отравилась жидкостью для борьбы с колорадским жуком.
Она самостоятельно проникла в хозяйственную постройку и открыла шкаф, где хранилась жидкость. Сообщается, что в момент происшествия девочка находилась под присмотром бабушки. Семья характеризуется как благополучная.
Сейчас ребёнок находится в реанимации с диагнозом «отравление».
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Годовалая девочка из агрогородка Пелище Каменецкого района оказалась в больнице после того, как отравилась жидкостью для борьбы с колорадским жуком.
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