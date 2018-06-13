Девочка попала в реанимацию в Каменецком районе, выпив химикат для травли колорадских жуков

Годовалая девочка из агрогородка Пелище Каменецкого района оказалась в больнице после того, как отравилась жидкостью для борьбы с колорадским жуком.

Она самостоятельно проникла в хозяйственную постройку и открыла шкаф, где хранилась жидкость. Сообщается, что в момент происшествия девочка находилась под присмотром бабушки. Семья характеризуется как благополучная.

Сейчас ребёнок находится в реанимации с диагнозом «отравление».