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Северная и Южная Корея начали военные переговоры впервые за 10 лет
В пограничном пункте Пханмунджом на границе КНДР и Республики Корея начались переговоры на высшем уровне между представителями армий двух государств.
Последний раз подобную встречу стороны проводили в 2007 году. На повестке дня нынешних переговоров – установление трансграничной военной линии связи и горячей линии между военным командованием двух стран.
Также актуальной остаётся тема совместного поиска и перезахоронения останков погибших в годы Корейской войны солдат.
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В пограничном пункте Пханмунджом на границе КНДР и Республики Корея начались переговоры на высшем уровне между представителями армий двух государств.
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