Северная и Южная Корея начали военные переговоры впервые за 10 лет

В пограничном пункте Пханмунджом на границе КНДР и Республики Корея начались переговоры на высшем уровне между представителями армий двух государств.

Последний раз подобную встречу стороны проводили в 2007 году. На повестке дня нынешних переговоров – установление трансграничной военной линии связи и горячей линии между военным командованием двух стран.

Также актуальной остаётся тема совместного поиска и перезахоронения останков погибших в годы Корейской войны солдат.