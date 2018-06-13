Европарламент призывает Россию освободить украинских политзаключенных

gordonua.com "Европарламент выражает свою солидарность с украинским кинематографистом, политическим активистом и политзаключенным Олегом Сенцовым, который 14 мая 2018 года объявил голодовку, чтобы добиться освобождения незаконно задержанных соотечественников", – цитирует текст резолюции





ЕП обеспокоен последствиями голодовки для здоровья Сенцова.





Евродепутаты напомнили, что по этому делу осужден и активист Александр Кольченко, приговоренный к 10 годам лишения свободы, и что "еще один незаконно задержанный гражданин Украины Владимир Балух голодает с 19 марта".





В резолюции указано, что более 70 украинских политических заключенных удерживают в РФ.









В Европарламенте также требуют от властей РФ освободить директора правозащитного центра "Мемориал" в Чеченской Республике Оюба Титиева.





В ходе дебатов евродепутат от Великобритании Чарльз Теннок напомнил, что в России сегодня начнется чемпионат мира по футболу. Он призвал европейских политиков "воздержаться от посещения ЧМ 2018 в знак осуждения нарушения Россией правил мирового порядка".