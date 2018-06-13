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Калифорнию могут разделить на три штата
Новые штаты станут называться Калифорнией, Северной Калифорнией и Южной Калифорнией, в случаи если на референдуме избиратели проголосуют за эту инициативу. Референдум может пройти в ноябре.
Cal3 предоставляет информацию о том, как штат будет разделен:
Калифорния будет иметь приблизительно 12,3 миллиона жителей и будет сосредоточена вокруг округа Лос-Анджелес. Пять других уездов на север и вдоль побережья тоже будут включены в него.
Северная Калифорния будет иметь 40 округов с примерно 13,3 миллиона человек.
Южная Калифорния будет иметь 13,9 миллиона человек в 12 округах.
За инициативой стоит венчурный капиталист Тим Дрейпер. Он говорит, что разделение штата приведет к улучшению инфраструктуры и образования при одновременном снижении налогов: «Новые штаты будут более подотчетны нам и смогут сотрудничать и конкурировать за граждан», - сказал он в Los Angeles Times по электронной почте прошлым летом.
Если предлагаемая мера будет принята на референдуме, раздел Калифорнии будет одобрен Конгрессом.
Но есть много причин скептически относиться к тому, что избиратели захотят разделить штат. Так как многочисленные опросы показали сдержанность населения к выбору о разделе, пишет
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Новые штаты станут называться Калифорнией, Северной Калифорнией и Южной Калифорнией, в случаи если на референдуме избиратели проголосуют за эту инициативу....
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