Калифорнию могут разделить на три штата

Cal3 предоставляет информацию о том, как штат будет разделен:





Калифорния будет иметь приблизительно 12,3 миллиона жителей и будет сосредоточена вокруг округа Лос-Анджелес. Пять других уездов на север и вдоль побережья тоже будут включены в него.





Северная Калифорния будет иметь 40 округов с примерно 13,3 миллиона человек.





Южная Калифорния будет иметь 13,9 миллиона человек в 12 округах.





За инициативой стоит венчурный капиталист Тим Дрейпер. Он говорит, что разделение штата приведет к улучшению инфраструктуры и образования при одновременном снижении налогов: «Новые штаты будут более подотчетны нам и смогут сотрудничать и конкурировать за граждан», - сказал он в Los Angeles Times по электронной почте прошлым летом.









Если предлагаемая мера будет принята на референдуме, раздел Калифорнии будет одобрен Конгрессом.



