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Раввин Абрамович: В Куропатах должен быть мемориал как в Тростенце

14.06.2018 13:14 — Разное | Партизан  
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Главный раввин Религиозного объединения общин прогрессивного иудаизма Григорий Абрамович поделился со Свабодай своим видением конфликта вокруг ресторана у места массовых расстрелов жертв сталинских репрессий в Куропатах.

«Есть необходимость сделать мемориал по примеру Тростенца, чтобы те, кто пришел, знали, что здесь произошло, — рассуждает Григорий Абрамович об уместности ресторана возле Куропат. — В Яд ва-Шеме (мемориал жертвам Холокоста в Иерусалиме) в Израиле есть и лекционные залы, и место приема пищи. Вопрос не в том, что рядом, а как это укладывается, сочетается и не дает забыть историю».

На вопросы о том, пойдет ли он лично есть в такой ​​ресторан и стоит ли верующим, не согласным с этим строительством, организовывать какие-нибудь активные действия, как то протесты или суды, раввин призывает «жить дальше» и «молиться о мире», но также доводить свою гражданскую позицию.


«Там, где сейчас находится кафе «Три солдата», был дом моего деда Гирша Абрамовича, — вспоминает он. — Я бываю в этом кафе и понимаю, как непросто было строить деду город, где погибла его семья. Но надо жить дальше, извлекая уроки истории. 

Верующим нужно в первую очередь молиться о мире. Есть гражданская позиция, и ее можно и нужно излагать. 

Когда я бываю в Тростенце и Куропатах, я лично прошу прощения, что сохранение памяти, возможно, происходит не совсем так, как надо. Но и горжусь тем, что наш город Минск и частные спонсоры из Беларуси, стран Европы, Израиля и США помогают почтить память жертв».

 
Теги: Минск
 
 
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Главный раввин Религиозного объединения общин прогрессивного иудаизма Григорий Абрамович поделился со Свабодай своим видением конфликта вокруг ресторана у...
 
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