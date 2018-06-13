Раввин Абрамович: В Куропатах должен быть мемориал как в Тростенце

«Есть необходимость сделать мемориал по примеру Тростенца, чтобы те, кто пришел, знали, что здесь произошло, — рассуждает Григорий Абрамович об уместности ресторана возле Куропат. — В Яд ва-Шеме (мемориал жертвам Холокоста в Иерусалиме) в Израиле есть и лекционные залы, и место приема пищи. Вопрос не в том, что рядом, а как это укладывается, сочетается и не дает забыть историю».





На вопросы о том, пойдет ли он лично есть в такой ​​ресторан и стоит ли верующим, не согласным с этим строительством, организовывать какие-нибудь активные действия, как то протесты или суды, раввин призывает «жить дальше» и «молиться о мире», но также доводить свою гражданскую позицию.









«Там, где сейчас находится кафе «Три солдата», был дом моего деда Гирша Абрамовича, — вспоминает он. — Я бываю в этом кафе и понимаю, как непросто было строить деду город, где погибла его семья. Но надо жить дальше, извлекая уроки истории.





Верующим нужно в первую очередь молиться о мире. Есть гражданская позиция, и ее можно и нужно излагать.



