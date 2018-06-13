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В России заканчиваются алмазы, золото и платина. И как они дальше будут жить?

14.06.2018 12:36 — Разное | Партизан  
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Академик Николай Похиленко, научный руководитель Института геологии и минералогии им. Соболева Сибирского отделения Российской академии наук (СО РАН) сообщил о грядущем сокращении более чем в три раза добычи алмазов в главном регионе страны, поставляющем их на мировой рынок – Республике Якутия-Саха.

Существующие месторождения постепенно истощаются, а новые разведывать просто некому, пишет Экономическая газета.

По словам учёного, добыча драгоценных камней из россыпных месторождений Якутии полностью прекратится уже к 2026г. К 2032 году потеряет смысл работа на кимберлитовых трубках Нюрбинская, Юбилейная и Интернациональная. В 2037 встанет добыча на Ботуобинской. 

Огромный, известный на весь мир карьер «Мир» уже выведен из эксплуатации. Но сегодня очевидно, что надо искать способы возобновления работ на нём. В итоге, в современных ценах к 2037 году стоимость добытых в Якутии алмазов упадёт более чем в три раза: с нынешних 350 млдр. RUR до 100 млдр. RUR.

По словам академика, такое же положение складывается и с добычей драгоценных металлов: золота, платины и серебра.

При чём, в российских недрах всё это имеется в избытке. Но где именно залегают драгоценные руды и находятся неизвестные пока кимберлитовые трубки никто не знает. Количество геологов только в Якутии сокращено с 30 тыс. человек до пяти сотен. 


Вместо 20 ранее постоянно действовавших в регионе геологических партий теперь работает только одна такая организация. Принадлежащих им лабораторий и других научно-практических подразделений тоже больше нет. Пока ещё их может заменить Институт имени Соболева и другие учреждения СО РАН.

Учёный указывает на тревожное положение в отрасли и говорит о необходимости срочной подготовки в рамках существующих госпрограмм большого количества молодых специалистов, как геологов-практиков, так и людей науки. И делать это должны не только сибирские вузы, но и университеты Москвы и Санкт-Петербурга. Только тогда есть шанс переломить ситуацию.

 
 
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Академик Николай Похиленко, научный руководитель Института геологии и минералогии им. Соболева Сибирского отделения Российской академии наук (СО РАН) сообщил о...
 
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