В России заканчиваются алмазы, золото и платина. И как они дальше будут жить?

Экономическая газета . Существующие месторождения постепенно истощаются, а новые разведывать просто некому, пишет





По словам учёного, добыча драгоценных камней из россыпных месторождений Якутии полностью прекратится уже к 2026г. К 2032 году потеряет смысл работа на кимберлитовых трубках Нюрбинская, Юбилейная и Интернациональная. В 2037 встанет добыча на Ботуобинской.





Огромный, известный на весь мир карьер «Мир» уже выведен из эксплуатации. Но сегодня очевидно, что надо искать способы возобновления работ на нём. В итоге, в современных ценах к 2037 году стоимость добытых в Якутии алмазов упадёт более чем в три раза: с нынешних 350 млдр. RUR до 100 млдр. RUR.





По словам академика, такое же положение складывается и с добычей драгоценных металлов: золота, платины и серебра.





При чём, в российских недрах всё это имеется в избытке. Но где именно залегают драгоценные руды и находятся неизвестные пока кимберлитовые трубки никто не знает. Количество геологов только в Якутии сокращено с 30 тыс. человек до пяти сотен.









Вместо 20 ранее постоянно действовавших в регионе геологических партий теперь работает только одна такая организация. Принадлежащих им лабораторий и других научно-практических подразделений тоже больше нет. Пока ещё их может заменить Институт имени Соболева и другие учреждения СО РАН.





Учёный указывает на тревожное положение в отрасли и говорит о необходимости срочной подготовки в рамках существующих госпрограмм большого количества молодых специалистов, как геологов-практиков, так и людей науки. И делать это должны не только сибирские вузы, но и университеты Москвы и Санкт-Петербурга. Только тогда есть шанс переломить ситуацию.