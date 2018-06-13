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Договор с Google. От тех, кто не в ПВТ, всё же будут требовать подписанные иностранными партнёрами документы

14.06.2018 13:54 — Разное | dev.by  
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В опубликованном на днях постановлении Министерства финансов Республики Беларусь «О единоличном предоставлении первичных учётных документов» не нашли ожидавшихся послаблений для ИТ-гигантов. Юристы налоговой практики юридической компании Revera Екатерина Попова и Эмилия Семиградская рассказали dev.by, что это может значить для белорусских ИТ-компаний.

Договор с Google. От тех, кто не в ПВТ, всё же будут требовать подписанные иностранными партнёрами документы

Надлежаще оформленные первичные документы обязательны для ведения бухгалтерского учёта и подтверждения, что хозяйственная операция действительно была совершена: работы выполнены, результаты переданы. ИТ-компании, которые не являются резидентами ПВТ и при этом работают с зарубежными заказчиками, ждали от Министерства финансов, что им дадут такие же «фишки» в отчётности, как и резидентам ПВТ: возможность оформлять первичные учётные документы в одностороннем порядке, без необходимости получать подпись контрагента.

После публикации постановления № 13, стало понятно, что ожидания не оправдались: оно касается только автозаправочных станций и тех, кто сдаёт имущество в аренду или лизинг. ИТ-компании документ обошёл стороной.

Таким образом, у ИТ-компаний для оформления первичных документов по-прежнему остаются следующие варианты:

  1. Базовый вариант, которым многие пользовались и до постановления №13 – двустороннее оформление первичных учетных документов. При каждой операции компании придется получать подпись иностранного контрагента на каждом акте выполненных работ или другом аналогичном документе. Это проблемно само по себе, когда контрагент находится в другой стране. Если же это невозможно, на практике встречаются ситуации, когда белорусской компании приходится заключать договор с посредником, который также заключит договор с иностранным контрагентом. Цель одна – получить подписанный первичный учётный документ. Но этот способ не идеален, так как влечет дополнительные финансовые затраты;
     
  2. Стать резидентом ПВТ, чтобы пользоваться нормами Декрета №8 и оформлять первичные документы в одностороннем порядке;
     
  3. Если договор с контрагентом публичный (часто договоры с маркетплейсами являются именно такими), можно указать в самом публичном договоре о возможности оформлять первичные учётные документы в одностороннем порядке. Но этот вариант не без подвоха – не каждая иностранная компания пойдет на изменение условий своего публичного договора ради одного или даже нескольких белорусских контрагентов;
     
  4. Сделать первичный учётный документ в электронном виде, соответствующий требованиям законодательства Республики Беларусь об электронном документе, и подписать его электронно-цифровой подписью (ЭЦП). Однако этот вариант пока также трудно реализовать: он требует, чтобы у обеих сторон были ключи с ЭЦП, которые обслуживаются одним и тем же «оператором». Международного оператора таких ключей в Беларуси нет, а идти к белорусскому оператору у иностранных контрагентов нет желания.
 
 
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В опубликованном на днях постановлении Министерства финансов Республики Беларусь «О единоличном предоставлении первичных учётных документов» не нашли...
 
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