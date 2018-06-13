Договор с Google. От тех, кто не в ПВТ, всё же будут требовать подписанные иностранными партнёрами документы

В опубликованном на днях постановлении Министерства финансов Республики Беларусь «О единоличном предоставлении первичных учётных документов» не нашли ожидавшихся послаблений для ИТ-гигантов. Юристы налоговой практики юридической компании Revera Екатерина Попова и Эмилия Семиградская рассказали dev.by, что это может значить для белорусских ИТ-компаний.





Надлежаще оформленные первичные документы обязательны для ведения бухгалтерского учёта и подтверждения, что хозяйственная операция действительно была совершена: работы выполнены, результаты переданы. ИТ-компании, которые не являются резидентами ПВТ и при этом работают с зарубежными заказчиками, ждали от Министерства финансов, что им дадут такие же «фишки» в отчётности, как и резидентам ПВТ: возможность оформлять первичные учётные документы в одностороннем порядке, без необходимости получать подпись контрагента.

После публикации постановления № 13, стало понятно, что ожидания не оправдались: оно касается только автозаправочных станций и тех, кто сдаёт имущество в аренду или лизинг. ИТ-компании документ обошёл стороной.

Таким образом, у ИТ-компаний для оформления первичных документов по-прежнему остаются следующие варианты: