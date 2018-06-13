

Что главное в психологии трейдинга

Считается, что психология определяет 90% успеха трейдера. Главная мотивация изучения психологии в том, что трейдер стремится всеми силами укрепить свою дисциплину. Он чувствует, что даже при наличии торговой системы (алгоритма) ему чего-то не хватает, он подвержен эмоциям, которые уводят его от исполнения собственных торговых правил.

Однако такое понимание приходит не сразу. Давайте выделим примерные этапы эволюции трейдера и увидим, на каком из них находится психология.

Этапы карьеры трейдера

В карьере трейдера довольно четко выделяются следующие этапы:

На этапе первого знакомства человек изучает фундаментальный анализ в надежде заработать на публично доступной информации путем составления прогнозов на основе макроэкономических показателей. Из всех этапов этот, пожалуй, самый короткий. Следующий этап - это выбор в пользу технического анализа, поскольку работа на новостях и прогнозы по макроиндикаторам не удаются. Человек стремится изучить множество технических индикаторов и создать механическую торговую систему. На третьем этапе приходит понимание, что даже работа по простым индикаторам не удается, поскольку случаются нарушения своих же торговых правил, а сами системы приходится менять довольно часто из-за короткого срока их пригодности. Поэтому трейдер задумывается о психологии. На этом этапе растет интерес к психологической литературе в надежде найти что-то, что укрепит дисциплину трейдера.

Еще одна мотивация изучить реакции мозга на трейдинг - это наличие убытков. Убытки являются неотъемлемой частью работы трейдера, это своеобразная плата за бизнес, обязательные расходы за участие в торговле. К этому очень сложно привыкнуть. Одна из вероятных причин в том, что образ трейдинга в рекламе никак не сообразуется с потерями, этот образ слишком хорош.

Психология трейдинга и убытки как часть процесса

Постепенное изучение психологии создает у трейдера хорошую терпимость к убыткам, он их воспринимает как часть жизни и перестает болезненно на них реагировать.

Достигается это путем выработки у трейдера грамотного подхода к управлению рисками. Известно, что основные потери случаются из-за превышения рисков - слишком крупный объем сделки, слишком далеко стоп-лосс, слишком поздно зафиксированный убыток, отсутствует стоп-лосс... Психология учит принимать убытки, поэтому перечисленные модели поведения больше не относятся к трейдеру.

Плюс к тому трейдер начинает сознательно снижать процент от капитала, которым он рискует, если сделка закроется по убытку.

Обычно новички начинают с заоблачных 5-10%, которыми они рискуют в случае срабатывания стоп-лосса. Есть и более жесткие примеры - 20-50% и даже 100%. Но наученный опытом трейдер сокращает этот риск до 1% и менее. Это создает комфортные эмоциональные условия (всего 1% потерян, ничего страшного) и помогает трейдеру дожить до следующего торгового дня. В статье "Основы психологии трейдинга" более подробно описано влияние эмоций на торговую дисциплину.

Поэтому, с точки зрения воспитания терпимости к потерям, психология (как наука для трейдера) хорошо справляется со своей задачей.

Где рамки пользы от изучения психологии трейдинга?

Есть, однако, ситуация, где изучение самой продвинутой психологической литературы не поможет трейдеру. Это ситуация, в которой трейдеру еще предстоит создать свою торговую систему. Чтобы получить прибыльную торговую систему, необходимо ее либо самому разработать (занимает время и интеллектуальный ресурс), либо позаимствовать (слишком низкие шансы).

Разработка собственной торговой системы потребует нескольких лет опыта - проб и ошибок, изучения индикаторов, изучения классических подходов, попыток скомбинировать различные индикаторы в одну систему, и т.д. Позитивный момент в том, что при небольших рисках трейдер остается в игре и продолжает развиваться, а процесс создания торговых систем действительно интересен.

Трейдер может выбрать как ручную торговлю, так и доверить всю работу алгоритму. Процесс создания торговых алгоритмов описан в видеокурсе "Как создать своего робота" . Выбор в пользу алгоритмической торговли моментально устраняет большинство психологических трудностей, с которыми сталкивается трейдер, торгующий в ручном режиме.

Заключение

Таким образом, нужно четко понимать рамки, в которых изучение психологии может помочь трейдеру и за пределами которых начинается другая территория. Психология поможет трейдеру рисковать меньше и остаться в "игре". Дальнейшее развитие и успех будут зависеть от технических аспектов - наличия надежных торговых алгоритмов, проверенных на истории.