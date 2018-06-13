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Жировки с QR-кодом

14.06.2018 — Разное | Поставский край  
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Жировки с QR-кодом

Белорусам начали приходить жировки с QR-кодом. Что это и зачем?

На платежках в правом верхнем углу размещен QR-код, в котором заложена информация о лицевом счете. Оплатить жилищно-коммунальные услуги с помощью кода можно через мобильное банковское приложение или на почте.

Для оплаты ЖКУ можно будет, запустив мобильное банковское приложение, поднести камеру телефона к QR-коду на небольшое расстояние. Считывание и расшифровка произойдут автоматически. После этого на экране появится лицевой счет, поля для ввода показаний приборов учета воды. Останется лишь нажать на виртуальную клавишу «Оплатить», и платеж будет совершен.

Уже сейчас возможность оплаты с помощью QR-кода предоставляют своим клиентам Белинвестбанк и БТА-Банк. Другие банки уже рассматривают возможность соответствующей доработки своих мобильных приложений.

Начиная с июня возможность оплаты коммунальных услуг по QR-коду предоставят и некоторые почтовые отделения города Минска. Со временем их количество по всей Беларуси будет увеличиваться. Для оплаты нужно будет предоставить извещение с кодом, оператор с помощью сканера считает зашифрованную в нем информацию и обработает платеж.Жировки с QR-кодом

 
Теги: Минск
 
 
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