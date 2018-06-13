"Не надо бояться спорта, шаурмы и кредитов". Рабочий день главы Банка Москва-Минск

«Когда покупал недвижимость и автомобиль, брал банковские займы. Рассчитал в Excel, тщательно оценил все финансовые потоки: какая зарплата, какие расходы. Надо трезво осознавать свои реальные возможности», — рассказывает председатель правления Банка Москва-Минск Игорь Лихогруд. Банкир, который знает толк в кебабе, участвует в «Минском полумарафоне», смотрит «Би-Би-Си» для работы и читает белорусских классиков для души, стал героем проекта FINANCE.TUT.BY «Мой рабочий день». Он рассказал, как правильно брать кредиты, про возможную смену названия банка и про то, как смартфоны упрощают жизнь.





Справка FINANCE.TUT.BY. Игорь Лихогруд родился в Каунасе, а детство провел на Дальнем Востоке, в Германии и Беларуси. После учебы в Курганском военно-политическом авиаучилище прослужил шесть лет в Германии и Беларуси. В середине 90-x получил высшее экономическое образование в БГЭУ и попал в финансовую сферу, где прошёл весь путь банкира — от экономиста до председателя правления. А между дел защищал кандидатскую, получал степень MBA Венского университета и воспитывал двоих сыновей. После работы в Белбизнесбанке, Нацбанке и Приорбанке возглавил Банк Москва-Минск, который сейчас готовит к важному событию — продаже иностранному инвестору.

Шарж в «пентхаусе» и британские новости

Еще нет и восьми, а Игорь уже ждет нас в штаб-квартире банка в центре Минска. Проходим через просторное фойе и попадаем в стильный кабинет-пентхаус с панорамным видом на набережную Свислочи.





— Кабинет перешел мне от предшественника. Я бы комфортно чувствовал себя и в более скромном офисе, — говорит собеседник. — А вот вид из окна, действительно, потрясающий. Минск выглядит как красивейший европейский город.

На полках в кабинете — сертификаты, награды и сувениры. Тут и свидетельство о прохождении MBA в Вене, диплом участника Минского полумарафона и даже потешный шарж. «Хорошо ведь получился? — смеется Лихогруд. — Коллеги решили написать мой портрет, но сымпровизировали. Мне такие вещи нравятся. Надо к себе и жизни относиться с улыбкой — тогда легче идти вперед и преодолевать неприятности».

Игорь берет в руки стеклянные награды. Будучи исполнительным директором в Приорбанке, он несколько раз входил в число лучших во всей банковской группе Raiffeisen Bank International.

















— Кажется, я достиг там всего, чего только можно. И на самом деле это искусство — расстаться красиво и без обид. Мы и сейчас уважительно относимся друг к другу, — замечает глава банка. — Для меня дорог каждый этап в карьере, но приходит время, когда нужно идти дальше. Порою мне не понятно, почему люди, чувствуя потолок над головой, держатся за свои места. Вокруг столько возможностей, не надо бояться перемен.

Замечаем на комоде скульптуру взбирающихся по канату акробатов. Рядом расставлены фигурки мировых достопримечательностей: статуи Свободы, Биг Бена, моста «Золотые ворота» и телебашни Space Needle.





— Неужели во всех из них глава банка побывали лично? — спрашиваем.

— В Лондоне и Нью-Йорке я был, а вот в Сан-Франциско и Сиэтле пока нет. Так что все еще впереди, — надеется председатель правления. — А вообще много путешествую — как по работе, так и с семьей. Надо быть открытым миру — тогда он отвечает взаимностью.





А в это время на большом телевизоре идет выпуск новостей британского телеканала «Би-Би-Си». Ведущий рассказывает о ссоре в «большой семерке» и падении на фондовых рынках.





— Международные новостные каналы смотрю ежедневно. Это позволяет не терять навыки владения английским языком, тем более что часто провожу переговоры с иностранными партнерами, — говорит Лихогруд.

Банан на завтрак, мясо на обед, а кебаб по случаю

Чтобы успеть провести интервью, Игорь сегодня встал раньше обычного и завтракает в офисе. На столе аскетично: чашка кофе с молоком и творог с ягодным джемом.





— Для полного счастья не хватает разве что банана, — принимается за трапезу собеседник. — Чаще всего завтракаю дома, и это всегда простые блюда. Стараюсь пить зеленый чай — он тонизирует. То же самое касается и кофе. Когда у тебя по 8 встреч и совещаний в день, крепкий эспрессо сильно выручает.





Скромный завтрак глава банка компенсирует обильным обедом. Подают его в специально оборудованной столовой рядом с кабинетом. Классический обед обязательно содержит первое, второе и салат, обедает руководитель банка вместе со своими заместителями. Это хороший способ пообщаться с коллегами неформально.

— Обед для меня — это святое. На него приходится половина всего того, что я съедаю за день. В еде непривередлив, но ценю, когда приготовлено качественно, с любовью. Считаю себя неисправимым мясоедом, так что всегда рад куску свинины или говядины, особенно в напряженный день. То же самое и на ужин — могу с бифштексом и после семи расправиться, — признается собеседник.

К слову, Лихогруд явно выглядит моложе своего возраста.

— Важно не совершать распространённую ошибку: что-то перехватили, где-то перекусили, а потом вечером отрываются — вот организм и откладывает запасы. Если питаться равномерно, то калории распределяются равномерно. Кроме того, нужно больше двигаться — бегать или хотя бы ходить.

На выходных Игорь может с семьей съездить на шашлыки или сходить в кафе. Может побаловать себя и фастфудом, особенно кебабом, с которым у него давняя дружба.

— После военного училища я жил в Германии, где очень распространены кебабные и шаурменные. Кстати, многие известные сети вышли не из Стамбула, а из Берлина. Там я и проникся любовь к восточным блюдам. Казалось бы, простое блюдо, а правильно его приготовить могут далеко не все. В том же Берлине турок делает это лучше немца, а в Минске встретить хороший кебаб или шаурму и вовсе большая удача, — сетует собеседник.

«Листаю Короткевича, прочитал биографию Стива Джобса»

Примечаем стопку книг на столе и спрашиваем о читательских предпочтениях. Первой бросается в глаза книга «Huawei. Лидерство, корпоративная культура, открытость».





— Huawei в Беларуси является нашим клиентом, так что интерес к книге особенный. Мне импонирует, как компании удалось в основу своего успеха положить преданность клиентам и постоянные инновации. Есть чему поучиться, — поясняет глава банка.





Позже собеседник с гордостью берет в руки роман Владимира Короткевича «Каласы пад сярпом тваiм». Читает его уже в который раз — и не перестает восхищаться:

— Прыемна чытаць на сакавiтай роднай мове, асаблiва пра станаўленне беларусаў як нацыi. Цікава, што твор таксама апiсвае прынцыпы менеджмента.





Лихогруд увлекается и литературой на английском языке. Больше всего ему нравятся детективы с запутанными сюжетами. А если хочется чего-то более реального, то вспоминает биографию Стива Джобса, которую он недавно прочитал.

«Часы помогают в спорте, смартфон — с финансами»

Игорь Лихогруд говорит, что не представляет свою жизнь без гаджетов: пользуется смартфоном и планшетом, а на левой руке носит «умные» часы. Последние показывают время и прогноз погоды, а еще считают километры и калории во время прогулки или пробежки. И даже помогают отрабатывать удары в теннисе.









— Часы фиксируют траекторию движений руки при ударе ракеткой и их скорость. После занятий разбираю ошибки, выясняю, что сделал не так и над чем надо поработать, — объясняет собеседник.





Техника помогает Игорю не только заниматься спортом, но и следить за ним. Во время последней Лиги чемпионов он не переставал «листать» официальное приложение UEFA.

— Сложно быть банкиром и футбольным болельщиком одновременно, — смеется топ-менеджер. — Не всегда получалось смотреть прямые трансляции, но приложение держало в курсе событий.

Смартфон банкира был бы неполным без финансовых приложений. Личными платежами Лихогруд управляет с помощью MMBANK-Online, а для кругозора использует зарубежные приложения с биржевыми и валютными котировками.





— Все платежи совершаю через MMBANK-online: просто вбиваю в календарь автооплату — и забываю. Приложение, действительно, удобное: мы не пытаемся «напичкать» его ненужными опциями, а смотрим на это глазами пользователя. Сейчас вот предложили свободно управлять виджетами на экране, добавили больше подсказок и фильтров — все стало еще проще, — признается глава банка. — А вот для того, чтобы следить за фондовыми рынками, использую специальные приложения. Не могу сказать, что это сильно влияет на мою работу (все же в Беларусь свои условия), но надо быть в курсе того, что происходит в мире финансов.

Теннис, политика и кредитное бесстрашие

Игорь старается поддерживать себя в тонусе — бегает и занимается теннисом. А чтобы это подтвердить, приглашает нас присоединиться к тренировке. Принимаем приглашение и перемещаемся на корты, а попутно интересуемся скорыми переменами в банке.





— Название у банка, вероятно, будет другим. Национальный банк как акционер имеет твердое намерение привлечь другого стратегического инвестора, и скорее всего тот захочет поменять название. Но тут, конечно, надо быть осторожным, поскольку у нас сложились хорошие отношения с Россией, крайне эффективно работаем в этом направлении, причем как с юридическими, так и физическими лицами. Сейчас много россиян к нам приезжает, — объясняет Лихогруд. — С другой стороны, присутствие слова «Москва» нередко приводит к нелепым ситуациям из-за санкций в отношении России. Например, когда мы проводим операции в другой части мира, то компьютерные системы могут реагировать неадекватно. Конечно, на операции это не влияет, но приходится тратить время на объяснения. Получается, что боремся с политикой в финансовом мире.

По словам собеседника, стране нужны успешные и надежные банки — от них зависит развитие экономики:

— Еще два года тому назад отношение у населения и предприятий к кредитованию было чрезвычайно осторожным. Обожглись во время кризиса, но стали сильнее, поскольку на своих ошибках научились управлять затратами, лучше оценивать риски и ориентироваться в экономической ситуации, — считает глава банка. — Сейчас же спрос на кредиты значительно вырос, особенно среди населения. Хотя если сравнивать с Россией, Украиной или Польшей, то мы еще сильно отстаем.





Сам Лихогруд говорит, что кредитов не боится и их привлекает, если требуется.

— Когда покупал недвижимость и автомобиль, брал банковские займы. Рассчитал в Excel, тщательно оценил все финансовые потоки: какая зарплата, какие расходы. Надо трезво осознавать свои реальные возможности и макроэкономическую обстановку, — советует топ-менеджер. — Какое-то время назад мы жили с ощущением, что будет девальвация, а высокая инфляция все съест. В результате одни теряли, другие находили. Сейчас ситуация куда более стабильная и справедливая, да и ставки стали подъемными. Есть четкая цена денег, если тебя она устраивает — ты можешь брать кредит и планировать свое будущее.





А вот с приумножением сбережений все несколько сложнее. Если кредиты стали доступнее, то депозиты во многом потеряли былую привлекательность. Спрашивается, где хранить деньги?

— Альтернативы есть, но их немного. Прежде всего, развивается рынок ценных бумаг — те же облигации. Здесь, конечно, выше риски (в отличие от вкладов, государство не гарантирует возврата денег — прим. ред.), но и доходность радует, — объясняет Игорь. — Кроме того, есть фонды банковского управления, но тут все зависит от того, как выбранные акции будут завтра котироваться на рынке. Поэтому альтернативные вложения — это для тех, кто готов держать часть своих сбережений в более рисковой корзине. Люди должны понимать: без риска нет и дохода.

Тем временем мы подошли к теннисным кортам. Пока Лихогруд разминается, интересуемся планом тренировок.

— Сейчас я занимаюсь с тренером, поскольку мой спарринг-партнер решил взять перерыв. Два раза в неделю стараюсь посещать корты. Играю обычно с коллегами, проводим первенства между банками. У нас, кстати, одна из самых сильных команд, почти всегда занимает призовые места на турнире Нацбанка, — гордится собеседник. — Вообще, теннис — спорт непростой и техничный, в нем важна как физическая, так и психологическая подготовка.

Еще одно увлечение Лихогруда — бег. Топ-менеджер участвовал в прошлогоднем Минском полумарафоне и сейчас готовится повторить удачный опыт.





— Статус Банка Москва-Минск как партнера полумарафона обязывает. Так что не выкрутиться, — смеется собеседник. — А если серьезно, то бегать полезно, равно как и заниматься каким-либо другим видом спорта. Это ведь не только укрепление мышц, но и разрядка для головы: возможность выбросить ненужные мысли. Здоровый образ жизни позволяет найти в себе гармонию, а без нее в этом бесконечном цейтноте событий и задач далеко не убежишь.