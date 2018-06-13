Футбольные баталии. Где смотреть Чемпионат мира по футболу?

НАСТОЯЩАЯ ЛОТЕРЕЯ

За несколько дней до начала турнира билеты на матчи днем с огнем не сыщешь. Рамиль ГАБДУЛЛИН, житель Казани, одного из городов, где пройдут футбольные баталии, в беседе с «АиФ» отметил, что продажа билетов проходила в несколько этапов. Первоначально предлагалось отправить специальную заявку организаторам, а затем с помощью жеребьевки определялись счастливые обладатели квитков. Чуть позже билет можно было также купить по электронной очереди, которая, по словам молодого человека, продвигалась очень медленно, и вместо заявленного часа ожидания пришлось потратить гораздо больше времени. Терпения у него не хватило. На следующий день ждать понадобилось всего пять минут, но оказалось, что билеты уже раскупили.

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- Когда вдруг появлялся доступный билет из-за чьего-то отказа, попытки положить его в «корзину» всякий раз заканчивались неудачей: видимо, кто-то опережал меня и сайт выдавал информацию, что данного билета уже нет. Это касается одного из матчей в Саранске. В других городах такой ситуации не наблюдал, но лишь по той простой причине, что доступных билетов там в принципе не было. В последние дни оставались только дорогие варианты стоимостью в 12 тыс. российских рублей (около 390 белорусских рублей), но и те уже разобрали.

Рамиль сокрушается, что не удалось достать билеты на матчи, которые, по сути, проходят на соседней улице. По его словам, попасть на стадион в дни чемпионата - это что-то вроде выигрыша в лотерею. Ему не повезло. Но молодой человек не отчаивается и планирует провести время с друзьями в специально организованных фан-зонах, благо их предостаточно.

В БАРЕ И ДОМА

С количеством фан-зон в Минске к Чемпионату мира по футболу дела обстоят не так радужно. Исключительные права на трансляцию мундиаля в Беларуси - только у Белтелерадиокомпании, а сигналы иностранных спортивных каналов в общественных местах запрещены.

Торжественную церемонию открытия и закрытия Чемпионата, групповой этап, 1/8 и 1/4 финала, полуфинал, матч за третье место и финальную встречу покажет телеканал «Беларусь 5». В третьем туре группового раунда несколько поединков пройдут в одно и то же время, поэтому для удобства телевизионных болельщиков эти матчи одновременно будут представлены в прямой трансляции на «Беларусь 5» и «Беларусь 2».

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Столичные бары, рестораны и кафе, крупные развлекательные комплексы, которые приобрели у Белтелерадиокомпании права на трансляцию, уже несколько недель активно рекламируют возможность следить за чемпионатом в их заведениях. Несколько таких заведений есть и в регионах. Всего - около двух десятков.

А вот вопрос о появлении больших фан-зон для болельщиков пока остается открытым. По информации агентства «Минск-Новости», до недавнего времени в Белтелерадиокомпанию не поступало обращений от организаторов для покупки прав трансляции на открытых площадках. Лишь несколько недель назад обратились три крупных предприятия - пивной бренд, торговый центр на проспекте Победителей и «Минск-Арена».

- Мы создали комиссию, которая установила стоимость прав исходя из нашего договора с ФИФА, и уже обратились в международную организацию, - пояснил главный директор главной дирекции продаж и маркетинга Белтелерадиокомпании Валерий БОДНАРЬ. - Однако пока вопрос остается открытым, поскольку договор о трансляциях был подписан давно, все сроки внесения изменений истекли.

Примечательно, что экран возле столичного Дворца спорта принадлежит Белтелерадиокомпании. «Туда передается сигнал «Беларусь 1», используем его также как билборд и размещаем рекламу, - говорит Валерий Боднарь. - Показывать футбол мы там не планировали - очень большое внимание уделяется ныне правовым вопросам. При этом в качестве рекомендации, может, и посоветуем «Беларусь 5» показать там несколько матчей».

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МНЕНИЯ БОЛЕЛЬЩИКОВ

Житель Борисова Виталий НОВОСЕЛОВ в беседе с «АиФ» рассказал, что финал Чемпионата мира по футболу-2010 смотрел как раз-таки на экране возле столичного Дворца спорта. По его словам, атмосфера была потрясающая: собрались истинные любители футбола, было с кем разделить эмоции и в то же время не приходилось беспокоить родственников, которые равнодушны к этому виду спорта. «Здорово, если бы подобный просмотр организовали и в этот раз», - высказывает пожелание Виталий.

Игорь БУДНИК из Дзержинска рассказал «АиФ», что уже много лет болеет за команду Италии. Однако на этот раз четырехкратным чемпионам мира не удалось даже квалифицироваться на мундиаль. Молодой человек считает основными фаворитами турнира бразильцев и французов, однако будет переживать за сборную Аргентины, в которой играют представители его любимого итальянского футбольного клуба «Ювентус».

Игорь планирует смотреть трансляции футбольных поединков дома по телевизору или следить за ними вместе с коллегами на рабочем месте, так как его работа связана со спортивными матчами. Собеседник «АиФ» также не исключает, что посетит фан-зону в Минске, если таковая появится. Ведь атмосфера спортивного праздника царит не только на стадионах. Возможно, молодой человек доберется до Калининграда, чтобы погулять по городу.

- Конечно, хотелось бы посетить какой-либо матч, сходить на стадион, но система продажи билетов оказалась довольно сложной и неудобной: необходимо было долго ждать своей очереди, многое зависело от удачи, поэтому решил отказаться от этой идеи.

Минчанин Никита БАРАНОВ планирует смотреть матчи дома или с друзьями в баре, если позволит время. Предпочтение отдает сборной Германии, которая неизменно в любом составе считается одним из главных фаворитов каждого футбольного турнира.

БЕЗ НАС

Белорусы не квалифицировались на турнир. В отборочном раунде к Чемпионату мира-2018 сборная нашей страны не смогла выступить достойно и заняла последнее место в своей подгруппе. Нашу команду опередили не только признанные фавориты - французы, шведы и голландцы, но также дружины из Болгарии и Люксембурга.

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Максимально близко к Чемпионату мира белорусы подобрались в 2002 году. Тогда наша сборная до последнего тура боролась за путевку на главный турнир, но заняла итоговое третье место в отборочной группе «5», пропустив вперед команду Польши и совсем немного уступив украинцам. При этом игроки сборной Беларуси опередили футболистов Норвегии, Уэльса и Армении.

На нынешнем первенстве уже традиционно примут участие 32 сборные. Они разделены на 8 групп, по 4 команды в каждой. В стадию плей-офф выходят 16 команд, которые займут первое и второе места в своих группах. На стадии плей-офф соревнования будут проводиться по олимпийской системе (с выбыванием) - 1/8 финала, четвертьфиналы, полуфиналы, матч за третье место и финал. Победитель турнира определится 15 июля на московском стадионе «Лужники».

Фаворитами турнира считаются действующие чемпионы мира - немцы, сборные Бразилии, Франции, Испании, Аргентины. Среди тех, кто может вмешаться в борьбу за медали, - команды Бельгии, Англии, Уругвая и действующие чемпионы Европы - сборная Португалии.

Отметим, что всего восемь команд в разные годы первенствовали на мундиале. Пять титулов чемпиона - у сборной Бразилии, по четыре - у немцев и итальянцев, по два - у сборных Аргентины и Уругвая, по одному - у команд Франции, Испании и Англии.