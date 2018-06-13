Крупное ДТП на трассе Минск-Гомель: фура протаранила ГАЗ

13 июня в Рогачёвском районе случилось ДТП с участием двух грузовых автомобилей. В результате один из водителей получил травмы и был доставлен в больницу.

За рулём фуры Mercedes находился 54-летний мужчина. По предварительной информации, он отвлёкся от управления, из-за чего врезался в ГАЗ, двигавшийся попутно. От удара этот авто отбросило в столб. Его водитель (мужчина 52-х лет) получил травмы.

ГАЗ перевернулся, и на землю из него стало вытекать топливо. Чтобы нейтрализовать угрозу возгорания, спасатели создали вокруг грузовика пенную подушку.



