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Крупное ДТП на трассе Минск-Гомель: фура протаранила ГАЗ
13 июня в Рогачёвском районе случилось ДТП с участием двух грузовых автомобилей. В результате один из водителей получил травмы и был доставлен в больницу.
За рулём фуры Mercedes находился 54-летний мужчина. По предварительной информации, он отвлёкся от управления, из-за чего врезался в ГАЗ, двигавшийся попутно. От удара этот авто отбросило в столб. Его водитель (мужчина 52-х лет) получил травмы.
ГАЗ перевернулся, и на землю из него стало вытекать топливо. Чтобы нейтрализовать угрозу возгорания, спасатели создали вокруг грузовика пенную подушку.
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13 июня в Рогачёвском районе случилось ДТП с участием двух грузовых автомобилей. В результате один из водителей получил травмы и был доставлен в больницу.
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