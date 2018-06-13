Исторический минимум годовой инфляции обновлен в Беларуси в мае - Нацбанк

В мае 2018 года обновлен исторический минимум годовой инфляции: прирост потребительских цен замедлился до 4,4% в годовом выражении. Соответствующая информация размещена на сайте Национального банка, сообщает БЕЛТА.



Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news56405.php

Читать полностью в источнике с фото:





Относительно апреля в мае потребительские цены снизились на 0,3%.

Годовые темпы роста потребительских цен снизились в мае в первую очередь за счет замедления роста цен на плодоовощную продукцию, а также цен, не подверженных влиянию сезонного фактора и административного регулирования. "Рост цен на плодоовощную продукцию в годовом выражении замедлился с 13,8% в апреле до 2,9% в мае. Этому способствовало прежде всего восстановление цен на бананы после более чем 30-процентного роста в феврале-марте 2018 года под влиянием конъюнктурных факторов, а также сезонное снижение цен на свежие огурцы и помидоры", - пояснили в Нацбанке.

Годовая базовая инфляция в мае замедлилась до 2,9% (3,1% месяцем ранее) за счет снижения цен на отдельные непродовольственные товары. При этом агрегированный показатель трендовой инфляции на протяжении последних трех месяцев остается на неизменном уровне 3,2%, что свидетельствует о стабильности ценовой динамики. Средняя интенсивность прироста потребительских цен и тарифов сложилась на уровне 2,8% (3,1% в апреле).

Рост административно регулируемых цен и тарифов в отчетном периоде ускорился в годовом выражении на 0,2 процентного пункта до 8,9%. В мае основной прирост был обеспечен повышением цен на топливо, а также тарифов на услуги связи.