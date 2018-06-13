﻿ Какую помощь от властей могут получить белорусы, которые попали в "пенсионную ловушку". 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Какую помощь от властей могут получить белорусы, которые попали в "пенсионную ловушку"

14.06.2018 14:56 — Разное | Виртуальный Брест  
Размер текста:
A
A
A

В Минтруда рассказали, на какую помощь от государства могут претендовать белорусы, которые получают минимальную пенсию по возрасту. Так, малообеспеченные и те, кто находится в трудной жизненной ситуации, могут получить ежемесячное и единовременное социальное пособие. Об этом рассказала начальник отдела организации соцпомощи и по делам ветеранов главного управления соцобслуживания и соцпомощи Минтруда Галина Лазаренко во время онлайн-конференции по государственной адресной соцпомощи на сайте ведомства.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news56403.php

Какую помощь от властей могут получить белорусы, которые попали в "пенсионную ловушку"

Снимок носит иллюстративный характер. Александра Квиткевич, TUT.BY

— В следующем году я достигну пенсионного возраста, но смогу получать только минимальную трудовую пенсию — стажа не хватает. Могу ли я претендовать на государственную адресную социальную помощь? И любопытно, много ли таких, как я, белорусов, которые, попав в ловушку страхового стажа, получают поддержку в виде государственной адресной социальной помощи? — поинтересовались у представителей Минтруда.

Малообеспеченные и те, кто находится в трудной жизненной ситуации, могут получить ежемесячное и единовременное социальное пособие, отметила Галина Лазаренко.

— Ежемесячное социальное пособие предоставляется гражданам, у которых среднедушевой доход за 12 месяцев, предшествующих месяцу обращения за помощью, по объективным причинам ниже критерия нуждаемости (с 1 мая 2018 года оно составляет 206,58 рубля), — сказала представитель Минтруда.

Единовременное пособие могут получить те, кто оказался в трудной жизненной ситуации, «нарушающей нормальную жизнедеятельность». Главное условие — среднедушевой доход не должен превышать 150% критерия нуждаемости (с 1 мая этого года — 309,87 рубля).

— При этом следует отметить, что законодательством по государственной адресной социальной помощи установлены дополнительные условия, позволяющие оценить объективность нуждаемости в оказании такой помощи, — сказала Галина Лазаренко. — Решение о предоставлении ГАСП принимается районной комиссией, созданной местным исполнительным и распорядительным органом.

Статистику о том, какому числу белорусов, которые получают минимальную пенсию по возрасту, выделили пособия, в Минтруда не ведут.

Напомним, в Беларуси с 1 мая выросли минимальные трудовые и социальные пенсии. Так, минимальная пенсия по возрасту с учетом доплаты в размере 20% от средней зарплаты сейчас составляет 191,03 рубля.

Обычные трудовые пенсии по возрасту также выросли с 1 мая — на 5,4%. По оценке Минтруда, средние размеры трудовых пенсий по возрасту составят 340,6 рубля, по инвалидности — 291,2 рубля, а по случаю потери кормильца — 231,5 рубля.

 
 
Ссылка на источник 39
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В Минтруда рассказали, на какую помощь от государства могут претендовать белорусы, которые получают минимальную пенсию по возрасту. Так, малообеспеченные и те, кто...
 
Новости дня
Новости разные
 
Госорганы смогут продавать невостребованное жилье на селе своим работникам
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

13.06.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Варяг-пресс
Двинская правда (Верхнедвинск)
Поставский край
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Ветки
Народны голас
Калiнкавiцкiя навiны
Чырвоны Кастрычнiк
Петрыкаускiя навiны
Хойницкiя навiны
Чачэрскi веснiк
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Лидская газета
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Инфа-Курьер
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Прамень
Раёны весник
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Перамога (Дятлово)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
14.06.2018
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Варяг-пресс
Поставский край
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Ветки
Народны голас
Mlife
Чырвоны Кастрычнiк
Петрыкаускiя навiны
Хойницкiя навiны
Чачэрскi веснiк
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Лидская газета
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Инфа-Курьер
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Прамень
Раёны весник
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика