ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Госорганы смогут продавать невостребованное жилье на селе своим работникам

14.06.2018 14:53 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Александр Лукашенко подписал указ № 237 «О распоряжении государственным жилищным фондом». Об этом сообщили в пресс-службе президента Беларуси.


Снимок использован в качестве иллюстрации. Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

Документ упрощает порядок продажи невостребованного в течение шести и более месяцев государственного жилья в сельской местности.

Указ предоставляет право госорганам и подчиненным им республиканским юридическим лицам принимать решения о продаже таких жилых помещений гражданам, состоящим в этих организациях на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий, в порядке очереди. Жилье будет отчуждаться по его оценочной, но не выше рыночной стоимости.

При отсутствии работников, состоящих на учете, либо их отказе от приобретения допускается продажа этого жилья на аукционе. Его начальная цена будет определяться исходя из рыночной, но не ниже оценочной стоимости, пониженной на 15%. При проведении повторных аукционов может применяться понижающий шаг в 5%.

Оплатить приобретенное государственное жилье, в том числе на аукционе, будет возможно в рассрочку до трех лет.

При этом продажа жилых помещений в сельской местности разрешается без наличия на них правоустанавливающих документов.

Местным Советам депутатов поручено определить аналогичные указу порядок и условия продажи невостребованных жилых помещений, находящихся в коммунальной собственности.

Документ вступает в силу через три месяца после официального опубликования.

 
 
Ссылка на источник 38
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Его начальная цена будет определяться исходя из рыночной, но не ниже оценочной стоимости, пониженной на 15%.
 
Новости дня
Новости разные
 
Крупное ДТП на трассе Минск-Гомель: фура протаранила ГАЗ
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

13.06.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Варяг-пресс
Двинская правда (Верхнедвинск)
Поставский край
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Ветки
Народны голас
Калiнкавiцкiя навiны
Чырвоны Кастрычнiк
Петрыкаускiя навiны
Хойницкiя навiны
Чачэрскi веснiк
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Лидская газета
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Инфа-Курьер
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Прамень
Раёны весник
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Перамога (Дятлово)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
14.06.2018
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Варяг-пресс
Поставский край
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Ветки
Народны голас
Mlife
Чырвоны Кастрычнiк
Петрыкаускiя навiны
Хойницкiя навiны
Чачэрскi веснiк
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Лидская газета
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Инфа-Курьер
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Прамень
Раёны весник
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика