Я ЗНАЮ, ЧТО НУЖНО ДЕЛАТЬ

Максим Голубев и Егор Петрович – обычные мальчишки. Егор – закончил первый класс Усяжской средней школы Смолевичского района, Максим – воспитанник детского сада. Как и все ребята их возраста, они любят проводить время на улице.

В один из дней Максим играл на улице на окраине поселка. Увидел горящий мусор, попытался затушить. Мальчик понял, что самостоятельно не сможет справиться с огнем, и решил попросить помощи у друга Егора.





— Егор, звони маме, там огонь, — сказал взволнованным голосом Максим.

Егор, выслушав друга, ответил: «Я знаю, что делать!» Незамедлительно набрал 101. Правильно ответил на все вопросы диспетчера. И уже через несколько мгновений на вызов торопилась пожарная машина.





За грамотные действия при обнаружении пожара благодарность от имени начальника Смолевичского районного отдела по чрезвычайным ситуациям Дмитрия Петровича Чопко Егору Петровичу и его маме вручили на торжественной линейке, посвященной последнему звонку. Максима Голубева награда нашла в детском отделении Смолевичской центральной районной больницы, где он находился на лечении.

Валерий ВОЛКОВ, заместитель начальника по ОТР Смолевичского РОЧС.