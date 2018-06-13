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"Животные в клетке" и "барбосы на длинном поводке": выгодно или нет пользоваться услугами аутсорсинга
14.06.2018 14:58 — Разное | ProBusiness
Выгодно ли отдавать часть процессов — например, работу бухгалтерии, доставку грузов — на аутсорсинг? Чтобы определить это, Владислав Толкач, партнер и руководитель программ в Бизнес-школе ИПМ приводит несколько примеров. Смотрите часть выступления эксперта, которое мы размещаем в рамках второго сезона нашего образовательного проекта «Бери и делай!».
Генеральный партнер проекта —
Перед принятием решения о работе с аутсорсерами Владислав Толкач рекомендует обратиться к графику, который рассчитывает точку безубыточности. Вот примеры из сферы производства напитков, которые он приводит:
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Определите также, какие подразделения компании генерируют прибыль, а какие работают для иных целей. Вот что может получиться в результате:
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"Животные в клетке" и "барбосы на длинном поводке": выгодно или нет пользоваться услугами аутсорсинга
Выгодно ли отдавать часть процессов - например, работу бухгалтерии, доставку грузов - на аутсорсинг? Чтобы определить это, Владислав Толкач, партнер и руководитель...
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