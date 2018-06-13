Телефон путешественника: вопросы, ответы и рекомендации по использованию роуминга



Стартовал сезон отпусков, и вы наверняка уже распланировали свой отдых. Если ваши планы включают заграничную поездку, то рекомендуем добавить в «багаж» несколько важных правил о том, как пользоваться роумингом правильно и без лишних трат, при этом всегда оставаясь на связи.

Сегодня на карте международного роуминга МТС более 200 стран. В топе запросов абонентов — Россия, Польша, Литва, Украина, Латвия, Германия, Италия, Турция, Египет. Стоимость услуг различается в зависимости от страны и роумингового партнера, информация об этом размещена на сайте оператора, поэтому до отъезда уточняйте, тарифы какого мобильного оператора за рубежом будут для вас выгоднее.

Как выбрать мобильного оператора в другой стране?

Если роуминг входит в стартовый пакет услуг, то при пересечении границы он активируется автоматически. В ином случае подключить роуминг можно, обратившись в салон связи, с помощью USSD-запроса *111*22#, через интернет-помощник или мобильное приложение «Мой МТС». Сделать это нужно заранее – до пересечения границы. Сейчас, учитывая спрос на услугу, при подключении к сети МТС роуминг предлагается практически на всех тарифах, кроме тарифных планов «Детский», «Близкий», «Гостевой 7», «Гостевой 30» и «Телематика».

Еще один важный момент – поиск сети оператора-партнера уже на территории другой страны: выбирать сеть можно и вручную, и в автоматическом режиме. Все зависит от настроек телефона. Как правило, в большинстве гаджетов по умолчанию используется режим автоматического поиска сети, что достаточно удобно. В таком случае устройство «выбирает» ту сеть, чей сигнал в данной местности сильнее. Но, по желанию, режим автоматического поиска можно отключить, и каждый раз выбирать сеть в роуминге вручную самостоятельно.

Как пользоваться мобильным интернетом за рубежом?

Если вы не планируете пользоваться мобильным интернетом за границей, лучше всего заблокировать передачу данных в роуминге в настройках телефона.

Если же мобильный интернет за границей вам нужен, то для того чтобы избежать случайных трат, рекомендуем до начала поездки в настройках телефона установить запрет на обновление приложений и синхронизацию данных или разрешить устройству обновления только в сети Wi-Fi. В противном случае, даже если вы не будете пользоваться интернетом, девайс может обновлять программы автоматически. Трафик расходуют и большинство виджетов, например, сервисы прогноза погоды и т. п. Поэтому, если необходимости в виджетах в роуминге у вас нет, их тоже лучше отключить.

Кроме того, чтобы полностью исключить автоматическое обновление, после каждого выхода в интернет в настройках телефона отключайте мобильную передачу данных.

Для того, чтобы пользоваться интернетом за границей было комфортнее, МТС предлагает полезные опции. Так, услуга «Unlim за границей» в роуминге доступна в 40 странах мира. Абоненты получают безлимитный по объему мобильный интернет, в рамках которого первые 100 МБ в сутки предоставляются на максимальной скорости.

Полезные рекомендации

Абонент может подключить SMS-роуминг, однако нужно помнить, что услуга блокирует голосовую связь уже на территории Беларуси. Поэтому добавлять SMS-роуминг нужно непосредственно перед пересечением границы.

Перед поездкой рекомендуется отключить переадресацию звонков, например, «Голосовую почту», так как она приведет к оплате переадресованных звонков по тарифам роуминга.

В роуминге исходящий вызов за границу следует обязательно завершать нажатием клавиши, даже если собеседник уже повесил трубку. Дело в том, что до оборудования местного оператора сигнал может не дойти, и тогда тарификация вызова будет продолжена.

Если вы потеряли телефон или SIM-карту, заблокировать «симку» можно через интернет-помощник или онлайн-поддержку МТС.

Пополнить лицевой счет МТС из-за границы можно различными способами: банковской картой на сайте МТС, электронными деньгами EasyPay и WebMoney, с помощью интернет-банкинга, SMS-, USSD- и мобильного банкинга вашего банка.

Приятного отдыха! Оставайтесь на связи!

УНП 800013732. СООО «Мобильные ТелеСистемы».