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Годовалая девочка из Пелища отравилась ядохимикатами

14.06.2018 14:35 — Разное | Навiны Камянеччыны  
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Вчера, 13 июня, в агрогородке Пелище годовалая девочка глотнула из бутылки в бабушкином сарае. Оказалось, что прозрачная жидкость внутри – ядохимикаты.

Во время игры во дворе дети зашли в хозпостройку, в которой находились инструменты и различные химсредства для обработки растений. Из одной пластиковой бутылки малышка и сделала глоток.

Чуть позже ребенку стало плохо. В это время в доме находилась бабушка, она и позвонила в «скорую». Ребенка в тяжелом состоянии доставили в областную больницу.

Как сообщили в Пелищенском сельисполкоме, девочка – из многодетной семьи, которая не состоит на учете как неблагополучная.

По факту инцидента проводится проверка. Назначена химическая экспертиза – процедура необходима для того, чтобы понять, что было в бутылке, ее результаты помогут и в лечении отравления.

 
 
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Вчера, 13 июня, в агрогородке Пелище годовалая девочка глотнула из бутылки в бабушкином сарае. Оказалось, что прозрачная жидкость внутри... Сообщение Годовалая...
 
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