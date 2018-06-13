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Годовалая девочка из Пелища отравилась ядохимикатами
14.06.2018 14:35 — Разное | Навiны Камянеччыны
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Вчера, 13 июня, в агрогородке Пелище годовалая девочка глотнула из бутылки в бабушкином сарае. Оказалось, что прозрачная жидкость внутри – ядохимикаты.
Во время игры во дворе дети зашли в хозпостройку, в которой находились инструменты и различные химсредства для обработки растений. Из одной пластиковой бутылки малышка и сделала глоток.
Чуть позже ребенку стало плохо. В это время в доме находилась бабушка, она и позвонила в «скорую». Ребенка в тяжелом состоянии доставили в областную больницу.
Как сообщили в Пелищенском сельисполкоме, девочка – из многодетной семьи, которая не состоит на учете как неблагополучная.
По факту инцидента проводится проверка. Назначена химическая экспертиза – процедура необходима для того, чтобы понять, что было в бутылке, ее результаты помогут и в лечении отравления.
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Вчера, 13 июня, в агрогородке Пелище годовалая девочка глотнула из бутылки в бабушкином сарае. Оказалось, что прозрачная жидкость внутри... Сообщение Годовалая...
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