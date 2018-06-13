Детство цивилизации начинается с игрушек

Такое впечатление, что человечество впадает в детство! Не в том смысле, что дети – «цветы жизни», и мы все превратимся в умильных «хиппи» образца 60-х в расшитых цветочками джинсах. Те парни и девчата хором пели вслед за Джоном Ленном «Allweneedislove» – “Все, что нам нужно, это любовь”, и мало походили на невинных ангелков. Но они, по крайней мере, хотели всеобщего мира! А чего желает ныне подрастающее поколение? Игровых приставок!

Не подумайте, что игрушек хотят только дети. Например, в Германии среднестатистическая семья воспитывает одного ребенка (и то с натяжкой). И эта же семья держит у себя дома от трех до пяти игровых приставок! Стало быть, играются и виртуально балуются не только дети… А точнее, не столько дети. А вы говорите, мы не впадаем в детство! Еще как впадаем – в буквальном смысле! Вам никогда не приходилось вызывать какого-нибудь компьютерного гения лет двадцати от роду с первобытной серьгой в ухе или ноздре, дабы он заблокировал во всех компьютерах вашего офиса, где трудятся серьезные дяди и тети, электронные игры? Если не приходилось, значит, вы точно не начальник… или начальник, но в родном министерстве статистики. Американцы подсчитали, – интересно, как им это удалось? – что на виртуальный покер, футбол, бильярд, а также салочки они тратят 30% своего рабочего времени. Детский сад какой-то! На этом фоне один из брокеров Нью-йоркской биржи, который во время «живого» и весьма тревожного теле-интервью про экономику сидел на заднем плане у компьютера и сосредоточенно разглядывал не менее «живые картинки», просто приятное исключение. Да ему второй аттестат зрелости выдать надо! От CNN, который его показал…

Нет, я не против прогресса и цифровых игр. Как говорил дедушка Фрейд, все мы родом из детства, но плохо, когда взрослые, а тем паче политические мужи из него не выходят. Ведь у них в руках совсем не шуточные возможности. А раз так, то порой совсем неплохо будет подсунуть им вместо реальных игр цифровые. Скажем, в мировых верхах любят всякие «цацки», например, дарить себе медали, ордена, прижизненные памятники. А также автомобили, яхты, самолеты, не считая дворцов. Так вот, сделать бы все это виртуальным – какая экономия для бюджета!

Я уж не говорю про бывшего госсекретаря США Колина Пауэлла, который принес в Совет Безопасности ООН пробирку с обыкновенным тальком и стал доказывать, что это бактериологическое оружие, изобретенное Саддамом Хуссейном – всем известно, чем то «баловство» закончилось. Вернее, в Ираке не может закончиться до сих пор!

Но вернемся к обыкновенным людям. Для них-то все наоборот: реальных возможностей не хватает, что компенсируется с помощью цифровых «наркотиков». На этой неделе в Кёльне проходила всемирная выставка компьютерных игр “Games.com”. Посетители, в большинстве, взрослые или мнящие себя таковыми. Кстати, если название выставки перевести через англо-немецкую транскрипцию, то получится: “Игра – приди!“ И словно отвечая на сей страстный призыв, два конкурента, “Sony” и “Microsoft” обещали выбросить на рынок революционные приставки, кои и были продемонстрированы под восторженные возгласы будущих потребителей. В основе обеих новинок лежит одна и та же сногсшибательная идея. Если раньше человек (я уже не могу сказать «ребенок») играл с помощью джойстика или клавиатуры, которые назывались «игровым манипулятором», то теперь этим игровым манипулятором должен стать сам homosapiens. Точнее, его тело. Как это происходит? Представьте, вы стоите перед домашней телевизионной плазмой, изображающей, скажем, футбольное поле. По экрану бегают игроки, а вы бегаете перед экраном. Видеокамеры считывают ваши реальные движения, отцифровывают их – и вот вы уже можете ударить по мячу, забить гол или сломать ногу сопернику! Естественно, не естественно, а виртуально!

Для ноги соперника это хорошо, а вот для вас лично – неизвестно… Кончено, ваш порыв заниматься спортом похвален, но ведь теперь для этого вам не нужно выйти на свежий воздух, пробежаться по свежей травке и по-настоящему «бухнуть» по мячу. Так что недалек день, когда и чемпионаты мира по футболу будут проходить в режиме «секса по телефону». Прощай, зеленая травка поля!

Так что ловите момент, пока еще есть настоящие игроки настоящее поле, настоящий мяч, настоящий судья и…настоящие болельщики, езжайте на Чемпионат мира в Россию. Пока еще натуральный чемпионат. И, кстати, о судьях: на российском чемпионате впервые будет применяться технология, давно уже используемая, скажем, в хоккее – «видео-повтор». Это чтобы судьи больше не ошибались или не подсуживали, как это уже было с «волшебной рукой Марадоны» или «незабитым» голом в ворота сборной Германии от сборной Великобритании. Как видим – точнее, еще увидим на экранах телевизоров – гаджеты иногда действительно помогают, а не мешают.

И, дорогой читатель, не пытайся объяснить растущую инфантильность цивилизации научно-техническим прогрессом. Разве НТР нужно направлять на то, чтобы развлекать себя, когда мир вокруг, похоже, рушится? От катаклизмов, от социальных и климатических неурядиц, от войн, наконец! И от одиночества… Нет, что-то происходит в природе человека, вернее, в его восприятии действительности. Иначе к чему все эти повальные увлечения мистикой, все эти «фэнтези»? Может, сие – боязнь реальности? Гораздо легче войти в сеть «одноклассники», нежели в живую познакомиться с красивой девушкой в метро. Проще найти в интернете реферат про книгу, чем прочитать ее… и составить свое мнение. Проще…проще… И планка постепенно опускается. И вслед за нашим нежеланием прилагать усилия происходят метаморфозы: вместо общения – кликанье клавиш, вместо любви – оцифрованная эротика, вместо образования – собрание рефератов, а вместо политики…Опять игра! Только с помощью Твиттера.

Приехали! Вам, дорогой читатель, решать, что в цифровых гаджетах хорошо, а что плохо. Я лишь считаю, что с этим надо что-то решать… Средний американец тратит на покупку гаджетов 1 900 долл. в год. Гаджеты облегчают нашу жизнь. Как утверждают психологи, они дарят нам ощущение счастья и свободы, контроля над ситуацией… Вот в том-то и дело: ощущение счастья и само счастье, как говорят в Одессе, две большие разницы.