|
Женщина сожгла дом собутыльника в Мстиславском районе: он погиб
Смертельной оказалась для 37-летнего мужчины пьяная ссора с 40-летней женщиной.
После совместного распития спиртных напитков в доме будущей жертвы у мужчины с женщиной возник конфликт. В результате хозяин дома выдворил её из своего жилища и лёг спать.
Однако женщина вернулась и, зная что её сосед находится внутри, подожгла дом. Смерть наступила от отравления продуктами горения.
Следователи сообщили, что ранее подозреваемая уже привлекалась к уголовной ответственности за умышленное уничтожение имущества, совершённое общеопасным способом.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Смертельной оказалась для 37-летнего мужчины пьяная ссора с 40-летней женщиной.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)