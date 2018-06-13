Женщина сожгла дом собутыльника в Мстиславском районе: он погиб

Смертельной оказалась для 37-летнего мужчины пьяная ссора с 40-летней женщиной.

После совместного распития спиртных напитков в доме будущей жертвы у мужчины с женщиной возник конфликт. В результате хозяин дома выдворил её из своего жилища и лёг спать.

Однако женщина вернулась и, зная что её сосед находится внутри, подожгла дом. Смерть наступила от отравления продуктами горения.

Следователи сообщили, что ранее подозреваемая уже привлекалась к уголовной ответственности за умышленное уничтожение имущества, совершённое общеопасным способом.