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Президент Македонии не захотел переименовывать страну

14.06.2018 14:34 — Разное | Ежедневник  
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Президент Македонии не захотел переименовывать страну

Георге Иванов не подписал соглашение с Афинами о переименовании страны, назвав его «позорным», «разрушительным» и «недопустимым». Новое название должно было звучать как «Республика Северная Македония».

Спор между Грецией и Македонией продолжался на протяжении 25 лет. Причиной тому стало название бывшей югославской республики, которое совпадает с названием северной области Греции.

Накануне премьер-министр Греции Алексис Ципрас заявил о достижении договоренности с Македонией относительно нового названия этой страны. Однако Георге Иванов заявил, что соглашение нарушает конституцию и законы страны.

 
 
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Георге Иванов не подписал соглашение с Афинами о переименовании страны, назвав его «позорным», «разрушительным» и «недопустимым». Новое название должно было...
 
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