Президент Македонии не захотел переименовывать страну





Георге Иванов не подписал соглашение с Афинами о переименовании страны, назвав его «позорным», «разрушительным» и «недопустимым». Новое название должно было звучать как «Республика Северная Македония».

Спор между Грецией и Македонией продолжался на протяжении 25 лет. Причиной тому стало название бывшей югославской республики, которое совпадает с названием северной области Греции.

Накануне премьер-министр Греции Алексис Ципрас заявил о достижении договоренности с Македонией относительно нового названия этой страны. Однако Георге Иванов заявил, что соглашение нарушает конституцию и законы страны.