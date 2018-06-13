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"Себестоимость порции драников - 1,5 рубля". В центре Минска открылся белорусский ресторан

14.06.2018 15:15 — Разное | Tut.by  
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«Нам хотелось сделать белорусский ресторан с хорошей и понятной кухней, приятным интерьером», — говорит Юрий Дашкевич. Недавно его мать и две ее подруги открыли в центре Минска заведение с национальной кухней Draniki. Мы посмотрели на новый проект и узнали, какова себестоимость драников за 8 рублей и сколько в тут будет туристов.


Интерьер ресторана Draniki на Свободы, 4

 

На месте ресторана Draniki раньше работало кафе Chill Out. Но в октябре 2017 года кафе закрылось. На ремонт в новом заведении понадобилось несколько месяцев, концепция пришла сама.

— Белорусская кухня здесь напрашивалась сама собой: подвальное помещение, много туристов. К тому же, заведений с хорошей белорусской кухней в Минске немного. Есть, например, «Кухмистр», — а больше нигде вкусно я и не ел. Нам хотелось сделать современный белорусский ресторан с хорошей и понятной аутентичной кухней, современным ремонтом, нормальной барной картой.


Юрий Дашкевич, 23 года. В ресторане он помогает маме и ее подругам, которые вложили свои средства в заведение белорусской кухни. Сам Юрий занимается управлением двух других заведений — Kali Laska и l"angolo Italiano. Его отец Виктор тоже частично занят в ресторанном бизнесе — развивает ресторан итальянской кухни La Scala.

Заведение хоть и позиционируется как ресторан белорусской кухни, кухня здесь скорее белорусско-литовская или литвинская.

— Мы пригласили шефа из популярного литовского ресторана Forto Dvaras, который пообещал сделать нам такую же кухню. Сейчас он будет приезжать раз в два месяца и контролировать кухню как бренд-шеф.

— Сколько в ресторане белорусских продуктов?

— Думаю, все 100 процентов или 99. Это смелое заявление, потому что я не совсем в курсе всех кухонных процессов. Но 95, думаю, можно смело сказать.


Интерьер ресторана Draniki на Свободы, 4

Картофель в заведении тоже белорусский. При этом самая бюджетная порция драников со сметаной (240 / 80 граммов) обойдется посетителю в 8 рублей. Какова их себестоимость?

— Вы прекрасно понимаете, что это самая маржинальная позиция из всего меню. Думаю, себестоимость около полутора рублей. Но нужно учитывать другие расходы, которые также влияют на конечную стоимость: аренда, коммунальные платежи, зарплаты и прочее.

Некоторые позиции из меню ресторана Draniki:

драники со сметаной — 8 рублей;

драники с мясом — 12 рублей;

мачанка с блинами — 15 рублей;

супы (щи/борщ/холодник) — 6 рублей;

холодец — 6 рублей;

стейк из свинины — 12 рублей;

творожный десерт с клюквой и шпинатом — 6 рублей 50 копеек.


Терраса ресторана Draniki находится немного правее от винного бара Svobody.4. Сам ресторан находится в подвальном помещении.

При этом в ценообразовании учредители ориентировались на уже упомянутый литовский ресторан Forto Dvaras.

— Решили сделать цены идентичные литовским. Но при этом у нас они получились ниже, чем во многих белорусских заведениях. Цеппелины — по 12 рублей, когда, например, в другом заведении белорусской кухне при таком же выходе — 25 рублей. Возможно, в будущем мы их немного поднимем, но пока они нас устраивают.

Юрий говорит, что иностранцев в заведении не будет больше, чем белорусов.

— Думаю, в сезон туристов будет максимум 50%. В остальное время наши посетители — минчане, в том числе те, кто работает рядом. У нас будет очень доступное обеденное меню — 10 рублей за суп и цеппелины или драники.


Как быстро окупится новый проект, в заведении не загадывают. Ресторан Draniki уже работает на Свободы, 4 с 11.00 до 00.00.

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Теги: Минск
 
 
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