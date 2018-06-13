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"Себестоимость порции драников - 1,5 рубля". В центре Минска открылся белорусский ресторан
«Нам хотелось сделать белорусский ресторан с хорошей и понятной кухней, приятным интерьером», — говорит Юрий Дашкевич. Недавно его мать и две ее подруги открыли в центре Минска заведение с национальной кухней Draniki. Мы посмотрели на новый проект и узнали, какова себестоимость драников за 8 рублей и сколько в тут будет туристов.
На месте ресторана Draniki раньше работало кафе Chill Out. Но в октябре 2017 года
— Белорусская кухня здесь напрашивалась сама собой: подвальное помещение, много туристов. К тому же, заведений с хорошей белорусской кухней в Минске немного. Есть, например, «Кухмистр», — а больше нигде вкусно я и не ел. Нам хотелось сделать современный белорусский ресторан с хорошей и понятной аутентичной кухней, современным ремонтом, нормальной барной картой.
Заведение хоть и позиционируется как ресторан белорусской кухни, кухня здесь скорее белорусско-литовская или литвинская.
— Мы пригласили шефа из популярного литовского ресторана Forto Dvaras, который пообещал сделать нам такую же кухню. Сейчас он будет приезжать раз в два месяца и контролировать кухню как бренд-шеф.
— Сколько в ресторане белорусских продуктов?
— Думаю, все 100 процентов или 99. Это смелое заявление, потому что я не совсем в курсе всех кухонных процессов. Но 95, думаю, можно смело сказать.
Картофель в заведении тоже белорусский. При этом самая бюджетная порция драников со сметаной (240 / 80 граммов) обойдется посетителю в 8 рублей. Какова их себестоимость?
— Вы прекрасно понимаете, что это самая маржинальная позиция из всего меню. Думаю, себестоимость около полутора рублей. Но нужно учитывать другие расходы, которые также влияют на конечную стоимость: аренда, коммунальные платежи, зарплаты и прочее.
При этом в ценообразовании учредители ориентировались на уже упомянутый литовский ресторан Forto Dvaras.
— Решили сделать цены идентичные литовским. Но при этом у нас они получились ниже, чем во многих белорусских заведениях. Цеппелины — по 12 рублей, когда, например, в другом заведении белорусской кухне при таком же выходе — 25 рублей. Возможно, в будущем мы их немного поднимем, но пока они нас устраивают.
Юрий говорит, что иностранцев в заведении не будет больше, чем белорусов.
— Думаю, в сезон туристов будет максимум 50%. В остальное время наши посетители — минчане, в том числе те, кто работает рядом. У нас будет очень доступное обеденное меню — 10 рублей за суп и цеппелины или драники.
Как быстро окупится новый проект, в заведении не загадывают. Ресторан Draniki уже работает на Свободы, 4 с 11.00 до 00.00.
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9 июня в приложении «Афиша TUT.BY»
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Мы посмотрели на новый проект и узнали, какова себестоимость драников за 8 рублей и сколько в заведении будет туристов.
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