В Беларуси обновили исторический минимум годовой инфляции

В Беларуси в мае обновили исторический минимум годовой инфляции: прирост потребительских цен замедлился до 4,4% в годовом выражении, сообщает Нацбанк. В первую очередь — из-за замедления роста цен на овощи и фрукты, а также цен на товары, которые не подвержены сезонному колебанию и не подпадают под административное регулирование.



Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Александр Васюкович, TUT.BY

Напомним, в Беларуси в мае зафиксировали дефляцию. Цены на товары и услуги в прошлом месяце упали на 0,3%. Напомним, инфляция в апреле составила 0,3%, а в январе-апреле — 2,8%. О том, что в мае может быть зафиксирована дефляция, ранее говорил первый вице-премьер Василий Матюшевский.

— Рост цен на плодоовощную продукцию в годовом выражении замедлился с 13,8 процента в апреле до 2,9 процента в мае 2018 года. Этому способствовало прежде всего восстановление цен на бананы после более чем 30-процентного роста в феврале — марте 2018 г. под влиянием конъюнктурных факторов, а также сезонное снижение цен на огурцы и помидоры свежие, — отмечают в Нацбанке.

Регулятор добавляет, чтр Рост административно регулируемых цен и тарифов в отчетном периоде ускорился в годовом выражении на 0,2 процентного пункта до 8,9 процента. В мае 2018 г. основной прирост был обеспечен повышением цен на топливо, а также тарифов на услуги связи.

Напомним, в марте Александр Лукашенко поручил правительству снизить инфляционные ожидания белорусов, которые были высокими.

Тогда президент заявил, что «знает, что стоит за исторически низким уровнем инфляции», но назвал рост цен проблемой № 1.

— Людям все равно, какая у нас в стране средняя инфляция. Они делают выводы по ценам на товары, которые покупают каждый день. А там рост как минимум на 8−10% за год. А если услуги сюда добавить, то и больше, а не 4,5% или 6%. Поэтому рост цен для населения по-прежнему является проблемой номер один. Мое требование к главе Нацбанка, как и 4 месяца назад, — сокращение инфляционных ожиданий, — сказал президент.

— Ваша задача — чтобы рост цен для населения перестал быть проблемой номер один. Пока инфляционные ожидания населения высоки. Почти 90% уверены, что товары и услуги будут расти. Это ненормально, — поручил президент правительству.

Напомним, ранее Федерация профсоюзов Беларуси написала в Нацбанк письмо, в котором обозначила ряд актуальных проблем в экономике. Вместе с тем ФПБ волнуют вопросы соотношения роста цен и заработной платы, а также высокие инфляционные ожидания населения. В этой сфере остается ряд проблемных вопросов, которые требуют совместных решений заинтересованных органов, в том числе и Нацбанка.

Аналитики ЕАБР ожидают , что в этом году в Беларуси произойдет некоторое ускорение инфляции, но оно будет умеренным. «Отложенный эффект роста заработных плат и расширения кредитования на фоне сохраняющихся высоких инфляционных ожиданий станет фактором некоторого ускорения инфляционных процессов в 2018 году, при сохранении процентных ставок на текущем уровне инфляция по итогам года останется в пределах целевого ориентира Нацбанка и составит 6%», — говорится в сообщении.

В 2019−2020 гг. «при отсутствии значимых внутренних и внешних шоков» инфляция прогнозируется на уровне 5,3% и 4,9% соответственно.

По итогам января−апреля прирост ВВП Беларуси составил 4,8%, за первый квартал — 5,1%. Власти прогнозировали, что экономика вырастет по итогам 2018 года на 3,5%.