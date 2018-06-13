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В Беларуси обновили исторический минимум годовой инфляции
В Беларуси в мае обновили исторический минимум годовой инфляции: прирост потребительских цен замедлился до 4,4% в годовом выражении,
Напомним, в Беларуси в мае
— Рост цен на плодоовощную продукцию в годовом выражении замедлился с 13,8 процента в апреле до 2,9 процента в мае 2018 года. Этому способствовало прежде всего восстановление цен на бананы после более чем 30-процентного роста в феврале — марте 2018 г. под влиянием конъюнктурных факторов, а также сезонное снижение цен на огурцы и помидоры свежие, — отмечают в Нацбанке.
Регулятор добавляет, чтр Рост административно регулируемых цен и тарифов в отчетном периоде ускорился в годовом выражении на 0,2 процентного пункта до 8,9 процента. В мае 2018 г. основной прирост был обеспечен повышением цен на топливо, а также тарифов на услуги связи.
Напомним, в марте Александр Лукашенко
Тогда президент заявил, что «знает, что стоит за исторически низким уровнем инфляции», но назвал рост цен проблемой № 1.
— Людям все равно, какая у нас в стране средняя инфляция. Они делают выводы по ценам на товары, которые покупают каждый день. А там рост как минимум на 8−10% за год. А если услуги сюда добавить, то и больше, а не 4,5% или 6%. Поэтому рост цен для населения по-прежнему является проблемой номер один. Мое требование к главе Нацбанка, как и 4 месяца назад, — сокращение инфляционных ожиданий, — сказал президент.
— Ваша задача — чтобы рост цен для населения перестал быть проблемой номер один. Пока инфляционные ожидания населения высоки. Почти 90% уверены, что товары и услуги будут расти. Это ненормально, — поручил президент правительству.
Напомним, ранее Федерация профсоюзов Беларуси
Аналитики ЕАБР
В 2019−2020 гг. «при отсутствии значимых внутренних и внешних шоков» инфляция прогнозируется на уровне 5,3% и 4,9% соответственно.
По итогам января−апреля прирост ВВП Беларуси составил 4,8%, за первый квартал — 5,1%. Власти прогнозировали, что экономика вырастет по итогам 2018 года на 3,5%.
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В Беларуси в мае обновили исторический минимум годовой инфляции: прирост потребительских цен замедлился до 4,4% в годовом выражении. В первую очередь - из-за...
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